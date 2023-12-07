Сколько получает разведчик в Украине: в ГУР появилась интересная вакансия

Главное управление разведки открыло набор на позицию разведчика. Выбранный кандидат может получать от 70 000 до 140 000 гривен. В то же время, наличие боевого опыта не является обязательным условием.

При подготовке материала использовались источники: вакансия на Lobby X, комментарий спикера ГУР МОУ Андрея Юсова для сайта ТСН.

РБК-Украина (проект Styler) подробнее рассказывает о вакансии разведчика и есть ли желающие работать.

Что известно о вакансии

Вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ: Kraken, Артан или Тактической группе "Реванш".

Среди обязанностей специалиста только один пункт - выполнение разведывательных мероприятий, проведение специальных действий.

Требования к работе:

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам

гражданство Украины

возраст 18-40 лет

мотивация уничтожать врага

хорошая физическая выносливость

готовность выполнять задания в зоне активных боевых действий

наличие боевого опыта будет преимуществом

отсутствие близких родственников, являющихся гражданами РФ

недопустимость употребления наркотиков

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления

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Кандидатам предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военнослужащих, квалифицированную подготовку в учебном центре.

Заработная плата составляет от 70 000 до 140 000 гривен в зависимости от выполнения поставленных задач. Также возможны премии.

Кроме того, обещают полное материальное обеспечение, санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей, бесплатную медицинскую помощь, страхование и другие социальные гарантии.

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Как отправиться на работу

Для отклика на вакансию отправляйте резюме или контактные данные и описание профессионального опыта (для действующих военнослужащих дополнительно звание и детали опыта службы) на apply@thelobbyx.com с темой письма "Разведчик в подразделения активных действий ГУР МОУ".

Много ли желающих на вакансию

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии сайту ТСН рассказал, что количество кандидатов, которые могут прийти на вакансию, засекречено. Но он также добавил, что желающих прийти на этот пост заметно больше, чем до полномасштабного вторжения.

Юсов сказал, что процесс отбора сложен и многоэтапный.

"Собственно, отбор кадров, проведение индивидуальных собеседований, проверка данных, тщательное медицинское обследование, проверка уровня физической готовности, психологические тесты и другие этапы проверки, исключающие разного рода непредсказуемые ситуации, гарантируют, что выбрали достойную кандидатуру", - пояснил спикер.

В вакансии не указано, что боевой опыт обязателен. Это обусловлено тем, что с начала полномасштабной войны в рядах ВСУ появились военнослужащие, до этого не имевшие опыта.

"Отсутствие опыта можно будет определенным образом исправить. ГУР такую подготовку и обучение обеспечивает. В то же время наличие опыта - это весомый аргумент для того, чтобы рассмотреть человека на соответствующую должность", - рассказал Андрей Юсов.