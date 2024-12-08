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Гороховый суп с потрохами: рецепт ароматного украинского блюда

Воскресенье 08 декабря 2024 07:45
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Гороховый суп с потрохами: рецепт ароматного украинского блюда Как готовить гороховый суп с потрохами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Гороховый суп с потрохами - это сытное и вкусное блюдо украинской кухни, сочетание легкого бульона и потрошков, придающих блюду особый вкус. Такое блюдо улучшит настроение холодных зимних дней, даря тепло и уют.

О том, как готовить гороховый суп с потрохами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для горохового супа с потрохами

Для того чтобы приготовить гороховый суп с потрохами, понадобятся следующие ингредиенты:

  • вода - 3 л
  • сливочное масло - 50 г
  • куриные потрошки (печень, сердца, желудочки) - 1 кг
  • картофель - 5 шт.
  • горох - 200 г
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • укроп - по вкусу
  • чеснок - 3 зубчика
  • соль - по вкусу
  • лавровый лист - 1 шт.
  • душистый перец - 3 шт.

Как готовить гороховый суп с потрохами

Для того чтобы приготовить гороховый суп с потрошками, сначала нужно замочить горох на несколько часов. Перед замачиванием рекомендуется промыть горошины в холодной воде несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной.

Затем следует отварить горох на слабом огне, залив его 3 л воды. При варке важно снимать пену и не добавлять соль. Иногда помешивайте горох, чтобы он не прилил к стенкам кастрюли.

Отдельно нужно отварить потрошки - печень, желудочки и сердца. Если используется несколько видов потрошков, сначала нужно отварить желудочки, поскольку они варятся дольше. На варение нужно примерно 15 минут.

Чтобы вкус супа был насыщенным, нужно приготовить овощную зажарку. Для этого нужно почистить и нарезать на кубики лук, морковь почистить и натереть.

Обжарьте ингредиенты с маслом на минимальном огне до размягчения и золотистого цвета.

Гороховый суп с потрохами: рецепт ароматного украинского блюда

Как готовить овощную зажарку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Тем временем почистьте картофель и нарежьте его на кубики среднего размера. Добавьте к отварным желудочкам сердца, а печень вымочите в холодной воде в течение 30 минут. После этого нарежьте печень и обжарьте ее с зажаркой в течение 5 минут с каждой стороны.

Гороховый суп с потрохами: рецепт ароматного украинского блюда

Как обжарить печень (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Отваренные желудочки охладите, нарежьте на меньшие кусочки и добавьте к отварному гороху с овощным бульоном. Также добавьте картошку и сердца.

Варите суп до готовности картофеля. Тогда добавьте соль по вкусу, а также овощную зажарку с печенью. Проварите суп с горохом и потрошками еще в течение 5 минут.

После этого добавьте специи и немного подождите, что блюдо настоялось и стало более ароматным. Разлейте суп по тарелкам и присыпьте измельченной зеленью.

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