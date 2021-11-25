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У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото)

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Тернопіль, Четвер 25 листопада 2021 18:33
У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото) У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Тернополі за 23 тисячі доларів продають квартиру, вхід до якої замурований. Зокрема, у приміщенні дві кімнати, загальна площа яких – 51,3 кв.м

Даний лот опублікували на сайті "vau.auction".

Так, помешкання знаходиться на вулиці Валова. Вона об'єднана із двома іншими квартирами. Однак вхід до неї замурований.

Колишній власник розповів, що об'єкти нерухомості на момент укладання цього договору нікому не відчужені та не є предметом податкової застави.

Зазначається, що придбане на аукціоні майно передається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни.

"Складається акт про придбання майна на аукціоні, якій підписується продавцем та покупцем не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни. Переможцю аукціону податкова накладна не видається”, - йдеться в описі лота.

У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото)У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото)У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (фото)

У Тернополі продають квартиру, вхід до якої замурований (vau.auction)

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді чоловік у власній квартирі застав грабіжника.

Також ми писали, що у Житомирі мати закрила двох малюків одних у квартирі і зникла.

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