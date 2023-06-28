Смотрите, как выглядит единственное животное, которе какает кубиками

Некоторые животные имеют настолько удивительные особенности, что остается только удивляться тому, как эти существа живут на нашей планете. Одни из них обитают в Австралии и известны на весь мир тем, что имеют фекалии в форме кубиков.

Что известно об этих милых созданиях - в материале Styler далее.

Похожи на маленького медведя или на большого хомяка

Речь идет о милых созданиях по имени вомбат. Это - семейство сумчатых млекопитающих из отряда двухрезцовых, обитающих в Австралии.

Они роют норы, внешне похожи на коал, но не их родственники, напоминают то ли маленьких медведей, то ли огромных хомяков.

Вомбаты не только какают кубиками, но еще и общаются через эти фекалии со своими родственниками.

Вомбаты - милые и уникальные создания (фото: pixabay)

В чем секрет вомбатов

Ученые США заявляют, что выяснили, как и почему вомбаты производят экскременты в форме кубиков.

Оказывается, что "лепить" кубики из кала вомбатам удается благодаря эластичности кишечника.

Ученые сравнили кишечник вомбата с кишечником свиней. Оказалось, что в организме вомбатов фекалии переходят из жидкого состояния в твердое в последней четверти кишечника, но затем на последней стадии, в финальных 8% длины кишечника, благодаря разной степени эластичности стенок экскременты приобретают форму отдельных кубиков.

Таким образом, объясняют ученые, вомбаты производят кубики с гранями размером примерно 2 см, и они единственные в природе, обладающие такой способностью.

Но это еще не все. Затем эти сумчатые делают постройки из своих кубиков, чтобы общаться с другими вомбатами и привлекать их внимание.

Содержание гормонов в экскрементах может сказать, например, когда самки наиболее фертильны. А самцы могут фекалиями отпугивать конкурентов.

Самка вомбата рожает только одного малыша (фото: pixabay)

Описание животного

Длина тела вомбата - от 70 до 130 см, вес - от 20 до 45 кг. Крупнейшим из ныне живущих является широколобый вомбат.

Конечности животного короткие и сильные, на каждом из них пять пальцев, из которых наружные четыре увенчаны большими когтями, приспособленными для копания земли. Челюсти и зубы вомбатовых обнаруживают сходство с грызунами.

Вомбат имеет острый слух и обоняние, но довольно слабое зрение. Несмотря на внешнюю неловкость, они очень быстры: спасаясь от опасности, вомбат может легко влезть на дерево, нырнуть в водоем или убежать. Могут бежать со скоростью до 40 км/ч, а на коротких дистанциях достигают скорости 60 км/ч.

Вомбаты едят молодые побеги травы. Иногда в пищу употребляются корни растений, мхи, грибы и ягоды. Обмен веществ у вомбатов очень медленный и эффективный. Чтобы переварить еду, им нужно до 14 дней.

Сумки у самок повернуты назад, чтобы при копании в них не попадала земля. Несмотря на то, что у самки есть два соска, одновременно рождается и воспитывается только один детеныш. Малыши от шести до восьми месяцев растут в сумке матери и в течение следующего года остаются поблизости.