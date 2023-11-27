Искали татуировку трезубца, избивали: подробности казни писателя Владимира Вакуленко

24 марта 2022 года российские оккупанты убили детского писателя из Харьковской области Владимира Вакуленко. На днях полиция назвала имена тех, кто совершил это преступление . Ими оказались уроженцы Луганска, которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет выпуска ТСН новостей , посвященный этому резонансному делу.

Что известно

В последний раз писатель был в своей комнате 24 марта 2022 года. В этот день его похитили россияне.

Володимир Вакуленко (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)

С того времени отец мужчины каждый день заходит в комнату сына.

Известно, что Владимир был участником Революции Достоинства. Он воспитывал двух сыновей, у одного из которых диагностировали расстройство аутичного спектра. Вакуленко всегда о нем заботился.

Владимир Вакуленко с младшим сыном (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)

По словам отца погибшего украинца, тот знал, что его убьют.

Об этом мужчина рассказал, стоя у памятной вишни в саду, где родные писателя зарыли его дневник, в котором он делал оккупационные заметки.

Отец Вакуленко рассказал подробности его казни (фото: скриншот из ТСН новостей)

Перед смертью Вакуленко пытали

Следствие установило, что именно из-за патриотической позиции россияне похитили Владимира, подвергая его пыткам в подвале.

Подвал, в котором пытали Владимира (фото: скриншот из ТСН новостей)

"Владимира Вакуленко пытали перед казнью. Вынуждали раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали, поскольку на теле уже потом эксперты увидели 2 сломанных пальца на левой руке", - сказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

После допроса писателя расстреляли, а тело выбросили на обочине дороги в родное село Капитолевка.

Нашли убитого местные жители только в мае, а позже похоронили на массовом кладбище в изюмском лесу. Родные об этом не знали.

Изюмский лес (фото: скриншот из ТСН новостей)

"Мы все жили надеждой, что он жив. Возможно, где-то в плену", - сказала мать Елена Игнатенко.

Владимира и жителей Харьковской области убили уроженцы Луганской области

Следствие длилось полтора года после деоккупации Изюма. 37 экспертиз, более 40 допросов и 28 опознаний.

В конце концов имена боевиков, совершивших страшное преступление, названы.

Убийцы Владимира Вакуленко (фото: скриншот из ТСН новостей)

"Первый исполнитель - 50-летний пулеметчик 4-й роты, позывной "Удод". Именно он стрелял из пистолета Макарова. Именно его два девятимиллиметровых пуля мы изъяли из тела убитого после эксгумации. Второй - отдавал приказ. Его тоже узнали свидетели. Он был командиром роты. Позывной "Лев". Ему 33 года. Свидетели рассказали, что военный с позывным "Удод" неоднократно хвастался, что командир с позывным "Лев" давал ему указания убивать людей, потому что сам боится крови", - сообщил Болвинов.

Оба мужчины - из Луганской области. Они также убили еще трех человек в Капитоловке: бывшего участника АТО и двух местных, которых увидели русские среди леса.

"Бывшего участника АТО били с особой жестокостью. Они клали его лицом на пол и стреляли из пистолета у тела и головы. Они разговаривали между собой и называли такие слова. "Мы убили одного нацика, атошника и двух из леса, которые ходили за шишками" , - добавили в полиции.

Мать Владимира возмущена тем, что это сделали именно украинцы.

Мама Владимира Вакуленко (фото: скриншот с ТСН новостей)

"Если бы хоть русские были. Но это луганчане. Ну, простите, сволочи. Вы же украинцы. Я вам не могу передать, какая это злоба и ненависть. Какую угрозу он вам представлял?" - сказала она.

К слову, в ближайшее время боевикой объявят в розыск. А пока что следствие выясняет причастность к убийствам в Капитоловке еще четырех оккупантов.