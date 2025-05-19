Не искали славы - нашли ее: 5 звезд, которые прославились случайно

Джонни Депп

Кто бы мог подумать, но Джонни Депп в юности вовсе не мечтал о красных дорожках - его сердце принадлежало музыке. Он даже бросил школу, чтобы создать собственную группу, но большой сцены так и не достиг.

Зато судьба подготовила другой поворот: его первая жена работала гримершей на киностудии в Лос-Анджелесе и буквально ввела Джонни в киномир.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Сперва он относился к актерству как к временной подработке, чтобы заработать на музыку. Но со временем камера заменила гитару, и Депп нашел настоящее призвание.

Шарлиз Терон

Шарлиз с детства видела себя на сцене, правда - балетной. Но травма колена заставила распрощаться с мечтой.

"Это было крушение мира", - вспоминала она.

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Отчаявшаяся, она отправилась покорять Голливуд в качестве модели. И тут - классика киноисторий: в банке, где она эмоционально выясняла отношения с кассиром из-за чека, ее заметил агент. Так Шарлиз получила первый шанс в кино - и не упустила его.

Ченнинг Татум

У Ченнинга Татума был вполне привычный старт: школа, колледж, футбольная стипендия... Но с учебой не сложилось, и его отчислили. Без денег, он пошел работать стриптизером.

Ченнинг Татум (фото: Википедия)

Как оказалось, именно эта работа стала его трамплином - сначала в клип Рики Мартина, а затем и в модельный бизнес. От подиума до кастингов в кино оставалось совсем немного - и совсем скоро он уже снимался в блокбастерах.

Дженнифер Лоуренс

В начале своего пути Дженнифер даже не думала о кино. Она просто гуляла с мамой в Нью-Йорке, когда к ней подошел скаут из модельного агентства. Она согласилась на пробы, но мир моды быстро потерял для нее привлекательность.

Дженнифер Лоуренс (фото: Википедия)

Кастинги в кино начали поступать один за другим, и юная Джен, которой тогда было всего 14, решила попробовать. Результат - "Оскар", миллионы фанатов и статус звезды первой величины.

Мел Гибсон

Мел Гибсон и не думал становиться актером. Он просто подвозил друга на пробы к фильму "Безумный Макс". Режиссер случайно заметил его в коридоре - с избитым лицом после уличной драки - и пригласил на пробы.

Мел Гибсон (фото: Википедия)

Мела сперва рассматривали на роль злодея, но он настолько "выстрелил", что получил главную. И именно эта роль стала его трамплином к всемирной славе.