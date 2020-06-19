Шуфрич жорстко наїхав на Ляшко в прямому ефірі: я це плато тобі на голову одягну!

Нестор Шуфрич наїхав на Ляшка (фото: РБК-Україна)

Нардеп розкритикував головного санлікаря за те, що було мало зроблено тестів на коронавірус

Народний депутат від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич жорстко розкритикував головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка за те, що в країні зроблено дуже мало тестів на коронавірус. Свою промову він виголосив в ефірі програми "Право на владу". Також Шуфрич повідомив, що чекає свого результату тесту на COVID-19. Перше тестування показало негативний результат.

Нардеп побажав якнайшвидшого одужання всім інфікованим, а також першій леді України - Олені Зеленській, у якої минулого тижня діагностували вірус. Далі нардеп звернувся до Віктора Ляшко.

"Віктор я дивлюся на тебе... Прибери ухмилку зі свого обличчя. Просто негайно викинь її! 2,4 мільярда доларів, 64 мільярда гривень. Ми, народні депутати, що проголосували і виділили вам для боротьби з COVID-19. Ви з грудня місяця головний санлікар в нашій країні. Так от, щоб українці знали - Білорусь протестувала 9% свого населення, Австралія -7%, Литва майже -14%, Італія - 8%, Іспанія -10%, Швейцарія - 5%, ОАЕ - 26%, Великобританія - 11%, США - 7%, Росія -11%, а Україна - 1%. Ми вам дали всі можливості протестувати людей. Люди сьогодні хочуть тестуватися, а ви їм не даєте. Сьогодні за вашим протоколом, якщо людина захворіла COVID-19, члени його сім'ї будуть протестовані через 14 днів", - сказав Шуфрич.

Після цього нардеп вирішив не соромитися у виразах.

"Сволочі ви! Просто сволочі і нелюди! Ви сподівалися на те, що проскочите? Що ви брешете? Італія, Іспанія сьогодні послаблюють карантин, коли у них кількість хворих в десять разів менше, ніж було на піку. Віктор, ви нам говорили про плато. Так, ось сподівайся на те, що я ще пробуду на карантині. Якщо ні, я це плато тобі на голову одягну", - сказав Шуфрич.

Нестор Шуфрич наїхав на Віктора Ляшка (ТСН)

Як ми раніше повідомляли, у МОЗ скасували рукавички і розповіли, де маски не потрібні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова