Шуфрич и Ляшко жестко поссорились в прямом эфире (видео)

Нестор Шуфрич наехал на Ляшко (фото: РБК-Украина)

Нардеп раскритиковал главного санврача за то, что было мало сделано тестов на коронавирус

Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич жестко раскритиковал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за то, что в стране сделано очень мало тестов на коронавирус. Свою речь он произнес в эфире программы "Право на власть". Также Шуфрич сообщил, что ждет результата своего теста на COVID-19. Первое тестирование показало негативный результат.

Нардеп пожелал скорейшего выздоровления всем инфицированным, а также первой леди Украины - Елене Зеленской, у которой на прошлой неделе диагностировали вирус. Далее нардеп обратился к Виктору Ляшко.

"Виктор я смотрю тебя... Убери хмылку со своего лица. Просто немедленно убери ее! 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали - Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия -7%, Литва почти -14%, Италия - 8%, Испания -10%, Швейцария - 5%, ОАЭ - 26%, Великобритания - 11%, США - 7%, Россия -11%, а Украина - 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Сегодня по вашим протоколом, если человек заболел COVID-19, члены его семьи будут протестированы спустя 14 дней", - высказался Шуфрич.

После этого нардеп решил не стесняться в выражениях.

"Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили о плато. Так, вот надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову надену", - сказал Шуфрич.

В свою очередь Виктор Ляшко ответил, что тесты на коронавирус делаются, просто для этого нужно время.

Нестор Шуфрич наехал на Виктора Ляшко (ТСН)

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Автор: Людмила Жукова