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Шубы из искусственного меха - тренд зимы 2024-2025 года: какие фасоны и цвета в моде

Стильные шубы из эко-меха (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

На зиму 2024-2025 необходимо иметь под рукой несколько вариантов верхней одежды, чтобы составлять различные луки в зависимости от настроения и погодных условий. И если у вас уже есть теплый пуховик или длинное пальто, присмотрите вариант с шубой из искусственного меха.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели и расцветки в трендах.

Еще несколько десятилетий назад наличие в гардеробе шубы из натурального меха было признаком благополучия, то сегодня такая верхняя одежда считается моветоном. Всемирно известные дома моды отказываются от этого, чтобы избежать массового убийства животных, а производители искусственного меха с каждым годом совершенствуют технологии изготовления - так, что теперь эко-мех часто и не отличишь от натурального.

Черная шуба

Для повседневных луков присмотрите черную шубу средней длины. Такой вариант верхней одежды будет отлично смотреться как с деловыми образами, так и с повседневными и спортивными.

Черная шуба (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Шуба с длинным ворсом

Пушистые шубы из искусственного меха с длинным ворсом обеспечивают более игривый образ. Такой вариант хорошо подойдет для зимних дней с хорошей погодой. Сочетать ее можно с различным низом, а также уггами на платформе.

Шуба с длинным ворсом (фото: instagram.com/wefelicia)

Шуба с принтом

Как известно, на пике популярности в 2024 году животные или анималистичные принты. Выберите тот, который вам больше всего нравится. Сочетать такую верхнюю одежду можно как с короткими юбками, так и с джинсами.

Шубы с животным принтом (фото: instagram.com/standstudio.official)

Смешанные текстуры

Шубы и пальто из искусственного меха могут быть сделаны из различных материалов, таких как овчина или искусственная замша, что делает ваш образ более интересным.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/standstudio.official)

Яркая шуба

В 2024 году на пике популярности яркие оттенки. От насыщенных тонов драгоценных камней до оттенков пирожного: выбор верхней одежды яркого цвета может стать смелым модным заявлением. Выбирайте модели а-ля "тедди", напоминающие уютных плюшевых мишек.

Яркий вариант на зиму (фото: instagram.com/monicaahanonu, instagram.com/nataliabryant)

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Также читайте, что такое капсульный гардероб и какие вещи должны быть в нем зимой 2024 года.

Для написания материала были использованы Instagram-cтраницы: AMAKA, ANNA FELICIA WEDIN, STAND STUDIO, MONICA AHANONU, Natalia Diamantе Bryant.

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