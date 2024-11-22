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Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)

Пятница 22 ноября 2024 20:30
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Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото) Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

22 ноября Андре Тан представил новую коллекцию "Fenix", на которую его вдохновили одноименная птица и несокрушимость украинских женщин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

Символом и идейным вдохновением коллекции стала птица феникс, символ возрождения и бессмертия. Феникс, как известно, возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, и с давних времен представляет собой образ надежды для многих поколений, прочно укоренившийся в мифологии и фольклоре разных стран земного шара.

Как рассказывает Андре Тан: "Феникс - это вдохновляющий пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и продолжать движение. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца - нас всех. Мы ежедневно встаем и возрождаемся в новом дне, движемся дальше к победе, потому что назад пути уже нет".

Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)

Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)

Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Главная особенность "Fenix" - использование большого количества бахромы. Коллекция содержит в себе большое количество дизайнерских платьев и дизайнерских решений для повседневных вещей.

Особым элементом коллекции стало платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов - "крылья" из бахромы. Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов - это приятная (на ощупь и для глаза) деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, добавляет вещам изысканной динамики.

Кроме большого количества платьев также присутствуют длинные, в пол, макси-юбки, которые подчеркнут ее красоту независимо от телосложения тела, ведь они скроены наискосок, под углом - и таким образом идеально подойдут на любую фигуру.

Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)
Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Также новая коллекция имеет две доминирующие характеристики. Во-первых, это традиционное уже для Андре Тана функциональное удобство, которое помогает женщине быть "фениксом" каждый день и не переживать за свой внешний вид.

Ведь сегодняшняя украинская женщина, в силу военных обстоятельств, вынуждена выполнять много дел и принимать гораздо большее количество решений, которые раньше она могла разделить с мужчиной - и у нее не всегда находится лишнее время на себя.

При этом женщины в любом возрасте остаются женщинами: они хотят внимания, хотят чувствовать себя красивыми, любимыми и желанными.

Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)

Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Вторая ключевая характеристика коллекции "Fenix", которая учла и эти женские потребности. Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять воодушевление даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Андре Тан резюмирует: "Иногда, чтобы принять правильное решение или должным образом оценить происходящее вокруг, надо немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. "Fenix» - это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли - и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется".

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