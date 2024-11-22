Андре Тан представил невероятную коллекцию Fenix, на которую его вдохновили несокрушимые украинки (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

Символом и идейным вдохновением коллекции стала птица феникс, символ возрождения и бессмертия. Феникс, как известно, возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, и с давних времен представляет собой образ надежды для многих поколений, прочно укоренившийся в мифологии и фольклоре разных стран земного шара.

Как рассказывает Андре Тан: "Феникс - это вдохновляющий пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и продолжать движение. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца - нас всех. Мы ежедневно встаем и возрождаемся в новом дне, движемся дальше к победе, потому что назад пути уже нет".

Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Главная особенность "Fenix" - использование большого количества бахромы. Коллекция содержит в себе большое количество дизайнерских платьев и дизайнерских решений для повседневных вещей.

Особым элементом коллекции стало платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов - "крылья" из бахромы. Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов - это приятная (на ощупь и для глаза) деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, добавляет вещам изысканной динамики.

Кроме большого количества платьев также присутствуют длинные, в пол, макси-юбки, которые подчеркнут ее красоту независимо от телосложения тела, ведь они скроены наискосок, под углом - и таким образом идеально подойдут на любую фигуру.



Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Также новая коллекция имеет две доминирующие характеристики. Во-первых, это традиционное уже для Андре Тана функциональное удобство, которое помогает женщине быть "фениксом" каждый день и не переживать за свой внешний вид.

Ведь сегодняшняя украинская женщина, в силу военных обстоятельств, вынуждена выполнять много дел и принимать гораздо большее количество решений, которые раньше она могла разделить с мужчиной - и у нее не всегда находится лишнее время на себя.

При этом женщины в любом возрасте остаются женщинами: они хотят внимания, хотят чувствовать себя красивыми, любимыми и желанными.

Андре Тан представил новую коллекцию Fenix (фото: пресс-служба)

Вторая ключевая характеристика коллекции "Fenix", которая учла и эти женские потребности. Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять воодушевление даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Андре Тан резюмирует: "Иногда, чтобы принять правильное решение или должным образом оценить происходящее вокруг, надо немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. "Fenix» - это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли - и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется".