Штурм - тренд сезона. Как ВСУ защищают Угледар от россиян уже 17 месяцев (видео)

Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. До вторжения России в городе проживало более 15 000 человек, но сейчас осталось менее 100 гражданских. Угледар держит оборону уже 17 месяцев и военные ВСУ показали, как живет город сегодня.

Почему контрнаступление в Донецкой области не будет таким, как в Харьковской области, рассказали защитники проекту "Український свідок".

Военные идут по разбитому городу и сравнивают его с Припятью, однако причины упадка территории совершенно иные. После полномасштабного вторжения в Угледаре фактически не осталось ни одного целого дома: разбитые окна, в стенах дыры от прилетов.

Фактически весь Угледар разбит (кадры из видео)

В городе уже давно нет базовых коммуникаций, как свет и газ. Россяине используют магниевые снаряды. Это оружие не причиняет такого вреда, как химическое, но может уничтожать город и жизнь. Вместе с тем оккупанты несут потери.

"Я не знаю, откуда они берут колоссальные ресурсы и мотивацию. Зная, что там погибла куча их друзей или братьев, как они друг друга называют, все равно продолжают свои действия, идут на верную смерть", - рассказал старший сержант роты с позывным Веспер.

Враг смог дойти до восточной окраины Угледара, но ВСУ их оттеснили. Сейчас в городе сравнительно спокойнее, чем зимой. Активные штурмовые действия оккупанты прекратили примерно в апреле.

Военный показывает окрестности, куда дошли россияне в Угледаре (кадр из видео)

Веспер добавляет, что сейчас у россиян нет значительных преимуществ в артиллерии.

"Под Северодонецком и Лисичанским соотношение в артиллерии было примерно 1 к 20. А сейчас артиллерии у них много, но качества такого, как у нас, нет. Наши 155-ые очень точные и могут качественно затыкать дыры в обороне", - говорит военный.

Что ожидать от контрнаступления

ВСУ успешно продвигаются по нескольким направлениям линии фронта и держат оборону. Но Веспер считает, что в Донецкой области контрнаступление не будет таким молниеносным, как это было в Харьковской или Херсонской областях.

"Ожидать таких быстрых результатов, которые ВСУ имели в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году, на востоке во время контрнаступления не стоит. Сейчас противник выстроил лучшую оборону, у него достаточно резервов. И мотивации тоже хватает", - объясняет он.

Как живут гражданские в Угледаре

Одним из гражданских, который остается в городе, является эквилибрист Антон. Он учился в Киеве, а сейчас живет в Угледаре, откуда не хочет уезжать.

Несмотря на все, Антон учит китайский и испанский, тренируется каждый день, ведь готовится к предстоящим выступлениям.

Он рассказывает, что получает пенсию, на которую живет в городе. В Угледар приезжают волонтеры, которые привозят местным то, чего не хватает.