Штурм - тренд сезону. Як ЗСУ обороняють Вугледар від росіян уже 17 місяців (відео)

Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області. До вторгнення Росії у місті проживало понад 15 000 людей, але зараз залишилося менше ніж 100 цивільних. Вугледар тримає оборону вже 17 місяців, і військові ЗСУ показали, як живе місто сьогодні.

Чому контрнаступ на Донеччині не буде таким, як на Харківщині, розповіли захисники проєкту "Український свідок".

Військові йдуть розбитим містом і порівнюють його із Прип'яттю, однак причини занепаду території геть інша. Після повномасштабного вторгнення у Вугледарі фактично не залишилось жодного цілого будинку: побиті вікна, у стінах діри від прильотів.

Фактично весь Вугледар розбитий (кадри з відео)

У місті вже давно немає базових комунікацій, як світло та газ. Росіяни застосовують магнієві снаряди. Ця зброя не заподіює такої шкоди, як хімічна, але може знищувати місто та життя. Але разом із тим окупанти мають втрати.

"Я не знаю, звідки вони беруть колосальні ресурси та мотивацію. Знаючи, що там загинула купа їхніх друзів чи братів, як вони один одного називають, все одно продовжують свої дії, йдуть на вірну смерть", - розповів старший сержант роти із позивним Веспер.

Ворог зміг дійти до східної околиці Вугледара, але ЗСУ їх відтіснили. Зараз у місті порівняно спокійніше, ніж взимку. Активні штурмові дії окупанти припинили приблизно у квітні.

Військовий показує околиці, куди дійшли росіяни у Вугледарі (кадр із відео)

Веспер додає, що зараз у росіян немає значної переваги в артилерії.

"Під Сєверодонецьком та Лисичанськом співвідношення в артилерії було приблизно 1 до 20. А зараз артилерії в них багато, але якості такої, як у нас, вони не мають. Наші 155-і дуже точні та можуть якісно затикати дірки в обороні", - каже військовий.

Що очікувати від контрнаступу

ЗСУ успішно просуваються на кількох напрямках лінії фронту та тримають оборону. Але Веспер вважає, що на Донеччині контрнаступ не буде таким блискавичним, як це було на Харківщині чи на Херсонщині.

"Очікувати таких швидких результатів, які ЗСУ мали на Харківщині та Херсонщині минулого року, на сході під час контрнаступу не варто. Зараз противник вибудував кращу оборону, в нього достатньо резервів. І мотивації також вистачає", - пояснює він.

Як живуть цивільні у Вугледарі

Одним із цивільних, який залишається у місті, є еквілібрист Антон. Він навчався в Києві, а зараз живе у Вугледарі, звідки не хоче виїжджати.

Попри все Антон вчить китайську та іспанську, тренується кожен день, адже готується до майбутніх виступів.

Він розповідає, що отримує пенсію, на яку й живе в місті. У Вугледар приїжджають волонтери, які привозять місцевим те, чого не вистачає.