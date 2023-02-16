"Штурханці" из картофеля: давнее украинское блюдо от Евгения Клопотенко (видео)

"Штурханці" - это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Название блюда довольно простое и понятное, ведь суть заключается в том, что начинку как будто толкают (штурхають) в картофельное тесто.

Ингредиенты

Для приготовления "штурханців" возьмите:

3 картофеля

50 мл молока 2,5%

1 яйцо щепотка соли

50 г сливочного масла 82,5% жирности

5 столовых ложек кукурузного крахмала (+3 столовых ложки для посыпки)

Этих составляющих достаточно для приготовления одной порции из шести штук.

Для начинки:

сухой укроп

соль по вкусу

1 зубчик чеснока

100 г творога 9%

Пошаговое приготовление

Сварите в мундирах 3 картофеля. Оставьте полностью остывать, затем почистите от кожуры и перекрутите через мясорубку.

В картофель влейте 50 мл молока, вбейте одно яйцо и добавьте сливочное масло и крахмал. Посолите по вкусу и перемешайте. У вас должно получиться тесто, которое не прилипает к рукам и хорошо слепляется.

Приготовьте начинку на "штурханці". Высыпьте в миску творог, добавьте 5 веточек измельченного укропа и выжмите один зубчик чеснока.

Из теста сделайте 6 одинаковых шариков и присыпьте крахмалом. Из каждого шарика в руках сделайте кружочек, внутрь положите начинку и залепите. У вас должна получиться продолговатая форма. Каждый "штурханець" хорошо обваляйте в крахмале, чтобы они не прилипали к рукам.

Варите "штурханці" в подсоленной воде 2-3 минуты после всплытия. В другую кастрюлю налейте холодную воду. Доставайте шумовкой "штурханці" и погружайте в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Подают готовое блюдо с растопленным маслом или шкварками.