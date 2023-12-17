Искусственный интеллект показал, как закрытые станции метро в Киеве выглядят под водой (фото)

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы станции киевского метро под водой. От Теремков до Демеевской, исходя из последних новостей о закрытии этих станций.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль "Борщаговка".

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть закрытые станции метро в Киеве

Недавно станции киевского метро от Демеевской до Теремков прекратили свою работу на полгода, поскольку в настоящее время проводятся ремонтные работы тоннеля, через который ездят поезда.

Конечно, для граждан города - это настоящая катастрофа, ведь теперь можно добраться до работы или домой, например, только наземным транспортом, или благодаря челночным маршрутам, которые уже работают по специальному графику.

Существует много мемов и шуток на этот счет, поскольку люди даже в таких ситуациях ищут определенный позитив и хотят оттенить свою реальность. Одним из таких инструментов является искусственный интеллект, который помогает визуализировать свои смелые фантазии в жизнь.

Таким образом, уже можно увидеть, какими бы могли быть станции киевского метрополитена под водой. Эти кадры будто взяты из какого-то фильма о подводном мире, который наполнен интересными видами рыб и водорослями.

Но на этих фото присутствуют и люди, и лошади, и новогодние украшенные елки, и каток, и торговый центр. Также, конечно, рельсы и поезда с названием станций метро, которые сейчас находятся на ремонте.

Искусственный интеллект показал, как видит станции метро под водой (фото: instagram.com/borshchahivka_)

Поэтому возможности искусственного интеллекта не прекращают удивлять своими интересными интерпретациями разных идей, разных событий, происходящих в мире. Также ИИ помогает создавать то, чего не существует в реальной жизни, возможно никогда и не будет существовать.

Картинки с подводным метро - это то, чего не существует, но ИИ спрограммировал это самым ярким и интересным способом, который удивляет и даже приободряет киевлян.