Штрафи за зняті маски: Ляшко попередив про масові карантинні рейди в Україні

Відповідаючи на питання, чому зараз не штрафують за відсутність масок, чиновник розповів, що відбулася нарада, в якій брали участь всі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба, були залучені головні санітарні лікарі України та областей.

За підсумками було створено 900 мобільних бригад, які "будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму"

"Щоб мати результат від цих карантинних обмежень потрібно їх дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися - для цього саме будуть працювати ці рейдові бригади з рейдовими перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - заявив Ляшко.

Міністр уточнив, що це і роз'яснювальна робота, і штрафи.

Також чиновник пояснив, чому в Україні для громадян, щеплених від COVID-19, залишається актуальною вимога про маски.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли знехтувати протиепідеміологічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70-80% - далі ми будемо сідати і разом приймати рішення, чи ми можемо вже позбавитися масок на обличчі, чи ні", - розповів Ляшко.

Він також додав, що процес зняття таких обмежень для вакцинованих - людей з COVID-сертифікатами - на практиці буде не простий, а щеплення не гарантують на 100%, що людина не може бути заразною.