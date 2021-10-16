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Штрафы за снятые маски: Ляшко предупредил о массовых карантинных рейдах в Украине

Автор: Владимир Костырин

В Украине контролировать соблюдение правила карантина будут 900 мобильных бригад во время рейдов. С нарушителями ограничений, в том числи и требования о масочном режиме, будут вести не только разъяснительные беседы, но и станут составлять админпротоколы.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, почему сейчас не штрафуют за отсутствие масок, чиновник рассказал, что состоялось совещание, в котором принимали участие все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпродпотребслужба, были привлечены главные санитарные врачи Украины и областей.

По итогам было создано 900 мобильных бригад, которые "будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима"

"Чтобы иметь результат от этих карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать - для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовыми проверками, чтобы обнаруживать нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил Ляшко.

Министр уточнил, что это и разъяснительная работа, и штрафы.

Также чиновник объяснил, почему в Украине для граждан, привитых от COVID-19, остается актуальным требование о масках.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% - дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы можем уже избавиться от масок на лице или нет", - рассказал Ляшко.

Он также добавил, что процесс снятия таких ограничений для вакцинированных - людей с COVID-сертификатами - на практике будет не прост, а прививки не гарантируют на 100%, что человек не может быть заразным.

Напомним, перед этим в полиции рассказали, как будут действовать правоохранители на карантинных рейдах, и высадят ли из общественного транспорта за отсутствие маски.

Также ранее сообщалось о показательных рейдах для контроля масочного режима на объектах критической инфраструктуры.

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