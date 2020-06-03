Штрафи для пішоходів хочуть збільшити в рази: за що і на скільки покарають

Штрафи за порушення правил дорожнього руху для пішоходів хочуть збільшити в чотири рази. За законопроект №2697 проголосувала сьогодні, 3 червня, Верховна Рада.

У першому читанні його підтримали 277 народних депутатів з необхідного мінімуму у 226 голосів.

Яким буде мінімальне і максимальне покарання

Так, мінімум тепер збільшили з 51 до 255 гривень. Такий штраф доведеться заплатити за перехід не по "зебрі".

Якщо ж порушення пішоходом ПДР спричинило створення аварійної обстановки, то доведеться заплатити замість 170-ти - 680 гривень.

За що можуть покарати пішохода

У 255 гривень обійдеться недотримання сигналів регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини в невстановленому місці або ж безпосередньо перед наближенням транспортними засобами, невиконання інших ПДР.

Поняття "попередження" (на перший раз) виключається у разі вищеназваного порушення.

510 грн (замість 136) доведеться заплатити п'яному пішоходу за ті ж порушення.

680 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин - на стільки можуть оштрафувати, якщо порушення спровокувало створення аварійної обстановки.

Як ми писали раніше, Київводоканал поставив киян "на лічильник" і до боржників прийдуть колектори.

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