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Штрафи для пішоходів хочуть підняти в чотири рази

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 12:56
Штрафи для пішоходів хочуть підняти в чотири рази
Фото: пішохід на дорозі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз максимальний розмір штрафу становить 170 гривень

Пішоходів планують карати штрафами до 680 гривень за порушення правил дорожнього руху. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №2697 за основу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 277 нардепів. Профільний комітет доопрацює його до другого читання.

Отож, редакцією першого читання пропонується підвищити штрафи наступним чином.

Якщо пішоходи не коряться сигналам регулювання дорожнього руху, переходять дорогу у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила ПДР - штрафи збільшують з 51 гривні до 255.

Ці ж дії, але вчинені у стані алкогольного сп‘яніння, караються штрафом до 510 гривень замість 136 гривень. Якщо ж пішоходи спричинили створення аварійної обстановки, їм загрожує до 680 гривень штрафу (зараз - 170 гривень).

Нагадаємо, ще у лютому правоохоронний комітет Ради рекомендував збільшити штрафи за порушення пішоходами ПДД.

Як писало РБК-Україна, Раді також рекомендували ухвалити за основу два законопроекти про використання пішоходами світлоповертаючих елементів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ПДДВерховна Радапешеход
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