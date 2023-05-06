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Штрафы, которые могут получить жильцы квартир в Украине: список правонарушений

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Украина, Суббота 06 мая 2023 10:00
Штрафы, которые могут получить жильцы квартир в Украине: список правонарушений За что вы можете получить штраф, если живете в квартире (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня подавляющее большинство недвижимости в Украине приходится на многоквартирные дома. И если о системе штрафов и общей ответственности для владельцев частных домов нам известно, то для квартир - нет.

За что владельцы квартир могут получить штраф - читайте в материале Styler.

Шум или громкий ремонт

Если вы живете в квартире, нужно учитывать, что за вашими стенами живут другие люди. Для поддержания хороших отношений и избегания конфликтов следует думать о соседях.

Таким образом, в квартире нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. В это время нельзя:

  • громко кричать, петь и т.п.
  • осуществлять ремонтные работы
  • использовать звуковоспроизводящую аппаратуру
  • запускать салюты, фейерверки, использовать пиротехнические средства

За нарушение этих правил будьте готовы уплатить штраф в размере от 85 до 255 гривен для частных лиц и 255 до 510 гривен для предприятий.

Следует отметить, что детский плач или шум домашних животных ваших соседей законом не регулируется. В таком случае следует обращаться в службу опеки или службу защиты прав животных.

А если вы будете нарушать покой соседей ремонтом, то они имеют полное право вызвать полицию.

Смена планировки квартиры

Конечно, в своей квартире вы можете менять то, что вам нужно. Однако в этом случае есть определенные ограничения. Например, нельзя:

  • увеличивать площадь санузлов через жилые помещения или изменять их расположение
  • нарушать целостность несущих конструкций
  • демонтировать балконные блоки
  • разбирать наружные стены, чтобы объединить комнату и балкон
  • переносить на балконы батареи центрального отопления

За подобные действия вы можете получить наказание на сумму от 1 700 до 4 250 гривен.

За воровство электроэнергии

В этом случае нарушениями будут:

  • сама кража электроэнергии
  • неустановление приборов учета
  • повреждение приборов учета
  • вмешательство в работу электросчетчиков

За незаконное использование электроэнергии и другие виды нарушений вас могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 000 гривен.

Ранее мы рассказывали о мошеннических схемах на рынке недвижимости в Украине.

Читайте также, почему украинцы за рубежом рискуют лишиться квартир в Украине.

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