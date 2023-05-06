Штрафы, которые могут получить жильцы квартир в Украине: список правонарушений
Сегодня подавляющее большинство недвижимости в Украине приходится на многоквартирные дома. И если о системе штрафов и общей ответственности для владельцев частных домов нам известно, то для квартир - нет.
За что владельцы квартир могут получить штраф - читайте в материале Styler.
Шум или громкий ремонт
Если вы живете в квартире, нужно учитывать, что за вашими стенами живут другие люди. Для поддержания хороших отношений и избегания конфликтов следует думать о соседях.
Таким образом, в квартире нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. В это время нельзя:
- громко кричать, петь и т.п.
- осуществлять ремонтные работы
- использовать звуковоспроизводящую аппаратуру
- запускать салюты, фейерверки, использовать пиротехнические средства
За нарушение этих правил будьте готовы уплатить штраф в размере от 85 до 255 гривен для частных лиц и 255 до 510 гривен для предприятий.
Следует отметить, что детский плач или шум домашних животных ваших соседей законом не регулируется. В таком случае следует обращаться в службу опеки или службу защиты прав животных.
А если вы будете нарушать покой соседей ремонтом, то они имеют полное право вызвать полицию.
Смена планировки квартиры
Конечно, в своей квартире вы можете менять то, что вам нужно. Однако в этом случае есть определенные ограничения. Например, нельзя:
- увеличивать площадь санузлов через жилые помещения или изменять их расположение
- нарушать целостность несущих конструкций
- демонтировать балконные блоки
- разбирать наружные стены, чтобы объединить комнату и балкон
- переносить на балконы батареи центрального отопления
За подобные действия вы можете получить наказание на сумму от 1 700 до 4 250 гривен.
За воровство электроэнергии
В этом случае нарушениями будут:
- сама кража электроэнергии
- неустановление приборов учета
- повреждение приборов учета
- вмешательство в работу электросчетчиков
За незаконное использование электроэнергии и другие виды нарушений вас могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 000 гривен.
Ранее мы рассказывали о мошеннических схемах на рынке недвижимости в Украине.
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