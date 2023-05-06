Штрафы, которые могут получить жильцы квартир в Украине: список правонарушений

Сегодня подавляющее большинство недвижимости в Украине приходится на многоквартирные дома. И если о системе штрафов и общей ответственности для владельцев частных домов нам известно, то для квартир - нет.

За что владельцы квартир могут получить штраф - читайте в материале Styler.

Шум или громкий ремонт

Если вы живете в квартире, нужно учитывать, что за вашими стенами живут другие люди. Для поддержания хороших отношений и избегания конфликтов следует думать о соседях.

Таким образом, в квартире нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в выходные и с 21:00 до 8:00 в рабочие дни. В это время нельзя:

громко кричать, петь и т.п.

осуществлять ремонтные работы

использовать звуковоспроизводящую аппаратуру

запускать салюты, фейерверки, использовать пиротехнические средства

За нарушение этих правил будьте готовы уплатить штраф в размере от 85 до 255 гривен для частных лиц и 255 до 510 гривен для предприятий.

Следует отметить, что детский плач или шум домашних животных ваших соседей законом не регулируется. В таком случае следует обращаться в службу опеки или службу защиты прав животных.

А если вы будете нарушать покой соседей ремонтом, то они имеют полное право вызвать полицию.

Смена планировки квартиры

Конечно, в своей квартире вы можете менять то, что вам нужно. Однако в этом случае есть определенные ограничения. Например, нельзя:

увеличивать площадь санузлов через жилые помещения или изменять их расположение

нарушать целостность несущих конструкций

демонтировать балконные блоки

разбирать наружные стены, чтобы объединить комнату и балкон

переносить на балконы батареи центрального отопления

За подобные действия вы можете получить наказание на сумму от 1 700 до 4 250 гривен.

За воровство электроэнергии

В этом случае нарушениями будут:

сама кража электроэнергии

неустановление приборов учета

повреждение приборов учета

вмешательство в работу электросчетчиков

За незаконное использование электроэнергии и другие виды нарушений вас могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 000 гривен.