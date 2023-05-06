Штрафи, які можуть отримати мешканці квартир в Україні: список правопорушень
Сьогодні переважна більшість нерухомості в Україні припадає на багатоквартирні будинки. І якщо про систему штрафів і загальну відповідальність для власників приватних будинків нам відомо, то для квартир - ні.
За що власники квартир можуть отримати штраф - читайте в матеріалі Styler.
Шум або голосний ремонт
Якщо ви живете у квартирі, то потрібно враховувати, що за вашими стінами живуть інші люди. Для підтримки хороших стосунків та уникнення конфліктів, варто думати про сусідів.
Таким чином у квартирі не можна шуміти з 22:00 до 8:00 у вихідні та з 21:00 до 8:00 у робочі дні. У цей час не можна:
- гучно кричати, співати тощо
- здійснювати ремонтні роботи
- використовувати звуковідтворювальну апаратуру
- запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби
За порушення цих правил будьте готові сплатити штраф у розмірі від 85 до 255 гривень для приватних осіб та 255 до 510 гривень для підприємств.
Варто зазначити, що дитячий плач або шум домашніх тварин ваших сусідів законом не регулюється. У такому випадку потрібно звертатися до служби опіки або служби захисту прав тварин.
А якщо ви порушуватимете спокій сусідів ремонтом, то вони мають повне право викликати поліцію.
Зміна планування квартири
Звісно, у своєму помешканні ви можете змінювати те, що вам потрібно. Однак у цьому випадку є певні обмеження. Наприклад, не можна:
- збільшувати площу санвузлів через житлові приміщення або змінювати їхнє розташування
- порушувати цілісність несучих конструкцій
- демонтувати балконні блоки
- розбирати зовнішні стіни, щоб об'єднати кімнату та балкон
- переносити на балкони батареї центрального опалення
За подібні дії ви можете отримати покарання на суму від 1 700 до 4 250 гривень.
За крадіжку електроенергії
У цьому випадку порушеннями будуть:
- сама крадіжка електроенергії
- невстановлення приладів обліку
- пошкодження приладів обліку
- втручання у роботу електролічильників
За незаконне використання електроенергії та інші види порушень, вас можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 000 гривень.
Раніше ми розповідали про шахрайські схеми на ринку нерухомості в Україні.
Читайте також, чому українці за кордоном ризикують втратити квартири в Україні.