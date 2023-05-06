Штрафи, які можуть отримати мешканці квартир в Україні: список правопорушень

Сьогодні переважна більшість нерухомості в Україні припадає на багатоквартирні будинки. І якщо про систему штрафів і загальну відповідальність для власників приватних будинків нам відомо, то для квартир - ні.

За що власники квартир можуть отримати штраф - читайте в матеріалі Styler.

Шум або голосний ремонт

Якщо ви живете у квартирі, то потрібно враховувати, що за вашими стінами живуть інші люди. Для підтримки хороших стосунків та уникнення конфліктів, варто думати про сусідів.

Таким чином у квартирі не можна шуміти з 22:00 до 8:00 у вихідні та з 21:00 до 8:00 у робочі дні. У цей час не можна:

гучно кричати, співати тощо

здійснювати ремонтні роботи

використовувати звуковідтворювальну апаратуру

запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби

За порушення цих правил будьте готові сплатити штраф у розмірі від 85 до 255 гривень для приватних осіб та 255 до 510 гривень для підприємств.

Варто зазначити, що дитячий плач або шум домашніх тварин ваших сусідів законом не регулюється. У такому випадку потрібно звертатися до служби опіки або служби захисту прав тварин.

А якщо ви порушуватимете спокій сусідів ремонтом, то вони мають повне право викликати поліцію.

Зміна планування квартири

Звісно, у своєму помешканні ви можете змінювати те, що вам потрібно. Однак у цьому випадку є певні обмеження. Наприклад, не можна:

збільшувати площу санвузлів через житлові приміщення або змінювати їхнє розташування

порушувати цілісність несучих конструкцій

демонтувати балконні блоки

розбирати зовнішні стіни, щоб об'єднати кімнату та балкон

переносити на балкони батареї центрального опалення

За подібні дії ви можете отримати покарання на суму від 1 700 до 4 250 гривень.

За крадіжку електроенергії

У цьому випадку порушеннями будуть:

сама крадіжка електроенергії

невстановлення приладів обліку

пошкодження приладів обліку

втручання у роботу електролічильників

За незаконне використання електроенергії та інші види порушень, вас можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 000 гривень.