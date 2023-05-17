Десятки тысяч гривен. Какое наказание могут получить военные за употребление алкоголя

В период действия военного положения в Украине действует запрет на употребление военными алкогольных напитков. За нарушение этого постановления представитель Вооруженных сил Украины может заплатить штраф или даже быть арестованным.
Какие именно наказания предусмотрены - подробно читайте в материале Styler.
Проверке на уровень алкоголя в крови могут подвергнуться военнообязанные и резервисты, а также военнослужащие.
Осуществить проверку могут в том случае, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проверку можно провести:
Важно! Проверку может проводить только должностное лицо, уполномоченное начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром воинской части или иного военного формирования.
А если подозреваемый отказывается проходить проверку на месте, он может сделать это в медицинском учреждении, утвержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.
Процесс проверки обязательно фиксируют на видео.
Согласно статье 172-20 КУоАП Украины такое правонарушение наказывается:
Раньше мы делились полным списком заболеваний, освобождающих от мобилизации.
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