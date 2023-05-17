Десятки тисяч гривень. Яке покарання можуть отримати військові за вживання алкоголю

На період дії воєнного стану в Україні діє заборона на вживання військовими алкогольних напоїв. За порушення цієї постанови представник Збройних Сил України може заплатити штраф або навіть бути арештованим.
Які саме покарання передбачені - детально читайте в матеріалі Styler.
Перевірці на рівень алкоголю у крові можуть піддатися військовозобов'язані та резервісти, а також безпосередньо військовослужбовці.
Здійснити перевірку можуть у разі, якщо з'явилася підозра, що особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Перевірку можна провести:
Важливо! Перевірку може проводити лише посадова особа, уповноважена на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром військової частини або іншого військового формування.
А якщо підозрюваний відмовляється проходити перевірку на місці, він може зробити це в медичному закладі, який затверджений управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
Процес перевірки обов'язково фіксують на відео.
Згідно зі статтею 172-20 КУпАП України таке правопорушення карається:
Раніше ми ділилися повним списком захворювань, які звільнюють від мобілізації.
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