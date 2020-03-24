ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штормовий вітер і морози: синоптики розповіли, кому потепління чекати не варто

STYLERЖиття    24.03.2020 - 21:05
Штормовий вітер і морози: синоптики розповіли, кому потепління чекати не варто
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні в найближчу добу буде прохолодною, але сухою. У більшості регіонів очікується сонячна і ясна погода, проте її зіпсує сильний штормовий вітер і низька температура повітря.

Як попередила синоптик Наталка Діденко, в деяких областях очікується сильний та помірний штормовий вітер. Яскраве сонце буде майже у всіх областях, невелика хмарність – лише на Півночі.

"Кличуть його Юрген, він буде визначати суху, переважно сонячну погоду в Україні найближчими днями. Щільні хмари та опади нас обійдуть. Малоактивний фронт трохи зачепить нашу північну частину, але максимум – збільшення хмарності, про істотні опади не йдеться. Вітер буде завивати з північного сходу, помірний, у південній частині пориви можуть досягати штормових. Температура повітря в найближчу ніч -1 -7 градусів, завтра вдень вже трохи тепліше, +3 +8 градусів, на Півдні до +11 градусів", - написала синоптик.

Штормовий вітер і морози: синоптики розповіли, кому потепління чекати не варто

Карта погоди

У Києві, за прогнозом Діденко, буде сухо і сонячно, вночі з морозом до -3 градусів, вдень потеплішає до +6 градусів.

"А надалі температура повітря піде вгору і на вихідних вона досягне +11 +17 градусів. Сонце залишиться з нами", - втішила вона жителів України.

Як повідомляє Український гідрометцентр, найхолодніше в найближчу ніч буде на Заході країни. Там очікується від -4 до -7 градусів, вдень прогріється до +4 +7 градусів. На півночі та в центрі України вночі -3 -6 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.

У південних областях від -3 до +1 градуса, вдень температура коливатиметься від +5 до +9 градусів.

На півночі нічна температура повітря становитиме від -3 до 0, вдень від +6 до +8 градусів.

У Києві вночі -3 -5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

Штормовий вітер і морози: синоптики розповіли, кому потепління чекати не варто

Карта погоди в Україні на 25 березня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну скоро прийде потепління.

Погода в Україні влітку: синоптик прогнозує нові аномалії Сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся