Штормовий вітер і морози: синоптики розповіли, кому потепління чекати не варто

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні в найближчу добу буде прохолодною, але сухою. У більшості регіонів очікується сонячна і ясна погода, проте її зіпсує сильний штормовий вітер і низька температура повітря.

Як попередила синоптик Наталка Діденко, в деяких областях очікується сильний та помірний штормовий вітер. Яскраве сонце буде майже у всіх областях, невелика хмарність – лише на Півночі.

"Кличуть його Юрген, він буде визначати суху, переважно сонячну погоду в Україні найближчими днями. Щільні хмари та опади нас обійдуть. Малоактивний фронт трохи зачепить нашу північну частину, але максимум – збільшення хмарності, про істотні опади не йдеться. Вітер буде завивати з північного сходу, помірний, у південній частині пориви можуть досягати штормових. Температура повітря в найближчу ніч -1 -7 градусів, завтра вдень вже трохи тепліше, +3 +8 градусів, на Півдні до +11 градусів", - написала синоптик.

Карта погоди

У Києві, за прогнозом Діденко, буде сухо і сонячно, вночі з морозом до -3 градусів, вдень потеплішає до +6 градусів.

"А надалі температура повітря піде вгору і на вихідних вона досягне +11 +17 градусів. Сонце залишиться з нами", - втішила вона жителів України.

Як повідомляє Український гідрометцентр, найхолодніше в найближчу ніч буде на Заході країни. Там очікується від -4 до -7 градусів, вдень прогріється до +4 +7 градусів. На півночі та в центрі України вночі -3 -6 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.

У південних областях від -3 до +1 градуса, вдень температура коливатиметься від +5 до +9 градусів.

На півночі нічна температура повітря становитиме від -3 до 0, вдень від +6 до +8 градусів.

У Києві вночі -3 -5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні на 25 березня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну скоро прийде потепління.