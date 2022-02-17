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Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну "динамічну погоду"

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Четвер 17 лютого 2022 06:31
Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну "динамічну погоду" Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощова та із сильним вітром
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 17 лютого, буде незвично тепла як для останнього місяця зими, зі значними опадами на більшій частині території країни, а також очікується посилення вітру аж до штормових значень.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру і Наталки Діденко в Facebook.

На синоптичну картину впливатимуть атмосферні фронти північного циклону Ylenia, який прийшов на зміну антициклону Ingo, "відповідального" за суху і сонячну погоду в останні дні.

Так, попереджають фахівці, наприкінці тижня погода стане "набувати доволі динамічного характеру".

Нічні морози в четвер зникнуть, температура повітря буде підвищуватися, особливо в південних регіонах, де стовпчики термометрів піднімуться до +12... +14 градусів. В середньому ж по країні вдень прогнозується близько +5... +11 градусів.

Значно розгуляється вітер, сила поривів стане досягати 15-22 метрів на секунду.

Дощі 17 лютого пройдуть у західних, північних та центральних областях, а в Карпатах опади будуть інтенсивними, очікується також мокрий сніг.

Разом з тим на півдні країни дощі дійдуть до Одеської та Миколаївської областей вже ввечері, зазначає Діденко.

У Херсонській, Запорізькій областях і в Криму буде суха погода.

Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну &quot;динамічну погоду&quot;

Карта погоди в Україні 17 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Як уточнюється в прогнозі Укргідрометцентру, далі до кінця тижня температура повітря залишиться приблизно такою ж, але ореол опадів буде змінюватися.

Так, у п'ятницю, 18 лютого, дощі охоплять вже всю територію країни; в суботу, 19 лютого, опади залишаться лише в західних і північних областях; а в неділю, 20 лютого, у західних регіонах, а також в Одеській та Луганській областях.

Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну &quot;динамічну погоду&quot;

Карта погоди в Україні 18 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну &quot;динамічну погоду&quot;

Карта погоди в Україні 19 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Штормовий вітер з дощами і потепління: циклон Ylenia принесе в Україну &quot;динамічну погоду&quot;

Карта погоди в Україні 20 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики у своєму прогнозі розповіли, коли закінчиться зимова погода в Україні.

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Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
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