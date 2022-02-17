Штормовой ветер с дождями и потепление: циклон Ylenia принесет в Украину "динамичную погоду"

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет необычно теплая как для последнего месяца зимы, со значительными осадками на большей части территории страны, а также ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и Наталки Диденко в Facebook .

На синоптическую картину будут влиять атмосферные фронты северного циклона Ylenia, который пришел на смену антициклона Ingo, "ответственного" за сухую и солнечную погоду в последние дни.

Так, предупреждают специалисты, в конце недели погода станет "приобретать достаточно динамичный характер".

Ночные морозы в четверг исчезнут, температура воздуха будет повышаться, особенно в южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +12... +14 градусов. В среднем же по стране днем прогнозируется около +5... +11 градусов.

Значительно разгуляется ветер, сила порывов станет достигать 15-22 метров в секунду.

Дожди 17 февраля пройдут в западных, северных и центральных областях, а в Карпатах осадки будут интенсивными, ожидается также мокрый снег.

В то же время на юге страны дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером, отмечает Диденко.

В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.

Карта погоды в Украине 17 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Как уточняется в прогнозе Укргидрометцентра, далее до конца недели температура воздуха останется приблизительно такой же, но ореол осадков будет меняться.

Так, в пятницу, 18 февраля, дожди охватят уже всю территорию страны; в субботу, 19 февраля, осадки останутся лишь в западных и северных областях; а в воскресенье, 20 февраля, в западных регионах, а также в Одесской и Луганской областях.

Карта погоды в Украине 18 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 19 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 20 февраля (фото: meteo.gov.ua)