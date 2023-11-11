Штормить будет все выходные: магнитные бури красного уровня накроют Землю

Сильные магнитные бури красного уровня продлятся все ближайшие выходные. Специалисты прогнозируют затяжную бурю К-индекса 6 в субботу и воскресенье, 11 и 12 ноября.
Что нужно знать об это магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце часто возникают многочисленные взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые способны быстро перемещаться в пространстве.
Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, которая и называется солнечные или магнитные бури.
Ученые различают несколько разных классов и мощностей этих магнитных бурь - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Все бури свыше К-индекса 5 - это мощные магнитные бури, которые могут причинить немало последствий.
Такие бури могут вызвать сбой в работе электроники, спутников, нарушение работы GPRS, мобильной связи. А при бурях К-индекса 7 или 8 могут быть уникальные явления - полярные (северные) сияния. Также бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, сильные магнитные бури К-индекс 6 продолжаются уже несколько дней, 8 ноября буря достигла уровня К-8.
В ближайшие дни бури будут держаться на отметке К-6 и штормить будет все выходные - 11 и 12 ноября, суббота и воскресенье.
По предварительному прогнозу, магнитосфера должна вернуться в спокойное состояние только к понедельнику, 13 октября.
Прогноз магнитных бурь 11-12 ноября (скриншот)
Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и плохим самочувствием у людей в такие дни. Люди чаще жалуются на недомогание и обращаются за помощью к врачам, в частности - к кардиологам.
Частые жалобы:
Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Для них такие бури представляют риск в связи с возможным воздействием высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Врачи на такие дни обычно дают общие рекомендации: придерживаться нормального графика питания и распорядка дня, стараться полноценно высыпаться, больше отдыхать и обязательно совершать прогулки на свежем воздухе.
Облегчить состояние поможет умеренная физическая активность, свежий воздух, травяные чаи, снижение психоэмоциональной и физической нагрузки. При необходимости - нужно обращаться за помощью к врачу.
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