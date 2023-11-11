Штормить будет все выходные: магнитные бури красного уровня накроют Землю

Что такое магнитная буря

На Солнце часто возникают многочисленные взрывы и всплески, которые провоцируют выбросы солнечной энергии в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые способны быстро перемещаться в пространстве.

Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, которая и называется солнечные или магнитные бури.

Ученые различают несколько разных классов и мощностей этих магнитных бурь - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Все бури свыше К-индекса 5 - это мощные магнитные бури, которые могут причинить немало последствий.

Такие бури могут вызвать сбой в работе электроники, спутников, нарушение работы GPRS, мобильной связи. А при бурях К-индекса 7 или 8 могут быть уникальные явления - полярные (северные) сияния. Также бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, сильные магнитные бури К-индекс 6 продолжаются уже несколько дней, 8 ноября буря достигла уровня К-8.

В ближайшие дни бури будут держаться на отметке К-6 и штормить будет все выходные - 11 и 12 ноября, суббота и воскресенье.

По предварительному прогнозу, магнитосфера должна вернуться в спокойное состояние только к понедельнику, 13 октября.

Прогноз магнитных бурь 11-12 ноября (скриншот)

Как магнитная буря действует на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и плохим самочувствием у людей в такие дни. Люди чаще жалуются на недомогание и обращаются за помощью к врачам, в частности - к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Чрезмерна сонливость днем

Нарушение сна ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Упадок сил

Нарушение концентрации

Повышение тревожности

Раздражительность

Агрессия

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Для них такие бури представляют риск в связи с возможным воздействием высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как снизить влияние магнитных бурь

Врачи на такие дни обычно дают общие рекомендации: придерживаться нормального графика питания и распорядка дня, стараться полноценно высыпаться, больше отдыхать и обязательно совершать прогулки на свежем воздухе.

Облегчить состояние поможет умеренная физическая активность, свежий воздух, травяные чаи, снижение психоэмоциональной и физической нагрузки. При необходимости - нужно обращаться за помощью к врачу.