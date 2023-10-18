Шторм красного уровня: Землю снова накрывает затяжная магнитная буря

Что такое магнитная буря

На Солнце довольно часто происходят различные взрывы, из-за которых солнечная энергия выбрасывается в разные стороны. Взрывы бывают разной мощности - от небольших всплесков до крупных вспышек.

Во время таких взрывов солнечная энергия рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые способны очень быстро перемещаться в пространстве.

Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, они провоцируют геомагнитную активность, которую называют солнечной или магнитной бурей.

Последствия магнитных бурь бывают разные и также зависят от мощности вспышек. При незначительных магнитных бурях обычно колебания не сильно ощутимы - такие бури классифицируются К-индекс 2 и 3.

При бурях с К-индексом свыше 4 могут быть более ощутимые последствия - сбой в работе электросетей, работе спутников, GPRS, мобильной связи. А при бурях с К-индексом свыше 6 могут возникать полярные сияния.

Также магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Обычно они вызывают головные боли и незначительное общее ухудшение самочувствия.

Магнитная буря в октябре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря К-индекса 5 охватит Землю в четверг, 19 октября. Такая буря классифицируется, как шторм красного уровня.

Эта буря станет затяжной и растянется на два дня – 19 и 20 октября. В спокойное состояние магнитосфера вернется только в субботу, 21 октября.

Магнитная буря 19-20 октября (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Среди ученых всего мира нет единого мнения о влиянии магнитной бури на человека. При этом существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия и магнитными бурями.

Обычно в такие дни повышается количество жалоб на самочувствие и головные боли. А еще люди чаще, чем обычно, обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрень, головокружение

Бессонница или повышенная сонливость

Общее ухудшение самочувствия, слабость

Быстрая утомляемость, снижение работоспособности и концентрации

Подавленность, повышенная тревожность, раздражительность, агрессия

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает риск развития рака.

Как уберечься от влияния магнитной бури

Медики рекомендуют метеочувствительным людям больше уделять внимания своему здоровью, не перегружать свой организм и больше отдыхать.

Общие рекомендации