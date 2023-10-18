Шторм красного уровня: Землю снова накрывает затяжная магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю уже завтра и, по прогнозам специалистов, она достигнет К-индекса 5, что соответствует красному уровню. Кроме того, этот шторм продлится не менее двух суток.
Что нужно знать об этой магнитной бури и как уберечься от ее влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце довольно часто происходят различные взрывы, из-за которых солнечная энергия выбрасывается в разные стороны. Взрывы бывают разной мощности - от небольших всплесков до крупных вспышек.
Во время таких взрывов солнечная энергия рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые способны очень быстро перемещаться в пространстве.
Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, они провоцируют геомагнитную активность, которую называют солнечной или магнитной бурей.
Последствия магнитных бурь бывают разные и также зависят от мощности вспышек. При незначительных магнитных бурях обычно колебания не сильно ощутимы - такие бури классифицируются К-индекс 2 и 3.
При бурях с К-индексом свыше 4 могут быть более ощутимые последствия - сбой в работе электросетей, работе спутников, GPRS, мобильной связи. А при бурях с К-индексом свыше 6 могут возникать полярные сияния.
Также магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Обычно они вызывают головные боли и незначительное общее ухудшение самочувствия.
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря К-индекса 5 охватит Землю в четверг, 19 октября. Такая буря классифицируется, как шторм красного уровня.
Эта буря станет затяжной и растянется на два дня – 19 и 20 октября. В спокойное состояние магнитосфера вернется только в субботу, 21 октября.
Магнитная буря 19-20 октября (скриншот)
Среди ученых всего мира нет единого мнения о влиянии магнитной бури на человека. При этом существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия и магнитными бурями.
Обычно в такие дни повышается количество жалоб на самочувствие и головные боли. А еще люди чаще, чем обычно, обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.
Самые частые жалобы:
Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает риск развития рака.
Медики рекомендуют метеочувствительным людям больше уделять внимания своему здоровью, не перегружать свой организм и больше отдыхать.
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