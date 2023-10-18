Шторм червоного рівня: Землю знову накриває затяжна магнітна буря

Що таке магнітна буря

На Сонці досить часто відбуваються різні вибухи, через які сонячна енергія викидається у різні боки. Вибухи бувають різної потужності - від невеликих сплесків до великих спалахів.

Під час таких вибухів сонячна енергія розсіюється у різних напрямках, зокрема й у бік Землі. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні дуже швидко переміщатися у просторі.

Коли ці частинки стикаються з магнітосферою Землі, вони провокують геомагнітну активність, яку називають сонячною чи магнітною бурею.

Наслідки магнітних бур бувають різні й залежать від потужності спалахів. При незначних магнітних бурях зазвичай коливання не дуже відчутні - такі бурі класифікуються К-індекс 2 та 3.

При бурях з К-індексом понад 4 можуть бути відчутні наслідки - збій у роботі електромереж, роботі супутників, GPRS, мобільного зв'язку. А при бурях із К-індексом понад 6 можуть виникати полярні сяйва.

Також магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Зазвичай вони викликають головний біль і незначне загальне погіршення самопочуття.

Магнітна буря у жовтні

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря К-індексу 5 охопить Землю у четвер, 19 жовтня. Така буря класифікується як шторм червоного рівня.

Ця буря стане затяжною і розтягнеться на два дні - 19 та 20 жовтня. У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у суботу, 21 жовтня.

Магнітна буря 19-20 жовтня (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Серед вчених усього світу немає єдиної думки щодо впливу магнітної бурі на людину. При цьому існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття та магнітними бурями.

Зазвичай у такі дні підвищується кількість скарг на самопочуття та головний біль. А ще люди частіше, ніж зазвичай, звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення

Безсоння чи підвищена сонливість

Загальне погіршення самопочуття, слабкість

Швидка стомлюваність, зниження працездатності та концентрації

Пригніченість, підвищена тривожність, дратівливість, агресія

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ризик розвитку раку.

Як уберегтися від впливу магнітної бурі

Медики рекомендують метеочутливим людям більше приділяти уваги своєму здоров'ю, не перевантажувати свій організм та більше відпочивати.

Загальні рекомендації