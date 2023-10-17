Почему возникает ночная потливость и что с этим можно сделать

Ночная потливость - это повторяющиеся эпизоды чрезмерного или интенсивного потоотделения в ночное время. Потоотделение является нормальной частью системы охлаждения организма, помогающей выделять тепло и поддерживать оптимальную температуру тела. Мы потеем в жаркое время года, в теплых помещениях, во время тренировок и пробежек, но регулярно просыпаться среди ночи промокшим от повышенного потоотделения – не совсем нормально.

Почему возникает повышенная ночная потливость и что с этим нужно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ScienceAlert.

Почему возникает ночная потливость

По словам специалистов, условия и факторы, которые вызывают ночную потливость, могут быть разными, но реакция организма обычно одна - он пытается поддерживать свою внутреннюю температуру.

Есть абсолютно безвредные причины: температура воздуха в спальне (слишком высокая) или изменение образа жизни (больше физических упражнений). Бывают причины физиологические: менопауза, инфекции, заболевания или прием лекарств.

Гипоталамус, расположенный в головном мозге, является часть эндокринной системы и центром контроля температуры тела. Он содержит датчики температуры, которые получают информацию от нервных клеток (терморецепторов), расположенных в органах и на коже.

Терморецепторы обнаруживают изменения температуры тела, посылая сигнал в гипоталамус. Эти сигналы активизируют потоотделение, чтобы охладить тело или дрожь, чтобы его согреть.

Ночная потливость - проблема, которая может возникнуть у любого человека. У женщин такое проявление бывает чаще, чем у мужчин, так как основной причиной становится изменение уровня гормонов (например, при менопаузе).

Гормоны

Приблизительно 80% женщин испытывают приливы жара или ночную потливость после наступления менопаузы или во время перименопаузы. Стоит отметить, что приливы жара и потливость, связанная с этим явлением, могут быть не только по ночам.

В целом, в периоды интенсивного потоотделения происходит изменение уровня эстрогена, которое влияет на уровень норадреналина и серотонина, двух нейротрансмиттеров, которые влияют на регулирование температуры в гипоталамусе.

Гормоны также влияют на ночную потливость у мужчин, особенно при низком уровне тестостерона, известным как гипогонадизм. Около 38% мужчин в возрасте 45 лет и старше имеют низкий уровень тестостерона. Но такое явление встречается иногда и у мужчин в любом возрасте.

Инфекции, болезни и лекарства

При борьбе с инфекцией у нас часто повышается температура тела. Это стимулирует потоотделение, охлаждая и снижая температуру.

Поэтому, незначительные инфекции, простуды, а также вирус иммунодефицита (ВИЧ), лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома - могут стать причиной ночной потливости. Но при болезни потливость обычно не является единственным симптомом.

Лекарства

Существует ряд лекарств, которые могут вызывать ночную потливость. Это препараты, которые влияют на части мозга и нейротрансмиттеры, которые контролируют и стимулируют потоотделение.

Также увеличивает риск частой ночной потливости регулярное употребление алкоголя (алкогольная зависимость) и рекреационных наркотиков.

Стресс, напряженные физические нагрузки

Люди с повышенной тревожностью страдают от ночной потливости значительно чаще, чем все остальные. Психологический стресс активирует систему борьбы или бегства организма, высвобождая нейротрансмиттеры, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, дыхания и кровяное давление. Это заставляет тело нагреваться, оно начинает потеть, чтобы снова его охладить.

Беспокойство также увеличивает потоотделение в ночное время, а это приводит к меньшему количеству сна и усилению беспокойства.

Специалисты рекомендуют, при сильной тревожности и потливости, которая следует за тревогой, встать и подвигаться, заняться успокаивающими делами - в темной или слабо освещенной комнате.

Апноэ

Ночная потливость часто связана с нарушениями сна, такими как апноэ, при котором дыхательные пути неоднократно блокируются и возникает громкий храп.

Около трети люди с апноэ регулярно испытывают во сне сильную потливость. Данных о причинах нет, но ученые предполагают, что это связано с низким уровнем кислорода в крови.

Тренировки

Люди могут испытывать ночную потливость после высокоинтенсивных тренировок. Энергичные упражнения начинают стимулировать щитовидную железу, повышая основной обмен веществ и температуру тела на срок до 14 часов после тренировки.

Поэтому потливость ночью может возникнуть даже после тренировки утром или днем. Обычно такая реакция указывает на недостаток энергии или перетренированность.

Если вашему организму недостаточно калорий для увеличения интенсивности тренировок, уровень сахара в крови может упасть и возникает гипогликемия, которая приводит к ночной потливости.

Что делать при ночной потливости

Если ваша ночная потливость регулярна, причиняет беспокойство, мешает сну или сопровождается усталостью, потерей веса (не связанной с диетой или сменой образа жизни), обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

Возможно, вам нужно заменить какие-то лекарственные препараты, пройти дополнительные обследования и тесты, изменить свой образ жизни или наоборот - начать принимать какие-то лекарства.

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