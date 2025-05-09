Клипсы, оверсайз и галстук: Леся Никитюк показала трендовый образ в стиле 90-х

Мода 90-х снова на пике популярности - стилисты все чаще советуют выбирать оверсайз-пиджаки, массивные клипсы и галстуки. Эти элементы не только становятся яркими акцентами, но и позволяют создать узнаваемый ретро-лук с современным звучанием.

Какой "лук" выбрала Леся Никитюк

Телеведущая имеет свой стиль, следит за модой и часто демонстрирует в своем блоге интересные образы как для съемок, так и для повседневных луков.

Так, на днях она показала интересный образ с бежево-серым пиджаком. Она выбрала свободную модель в стиле оверсайз.

Под пиджак Никитюк надела голубую рубашку, которую дополнила галстуком в полоску, а также широкими джинсами с бахромой по краям.

Завершить стильный лук телеведущая решила замшевыми туфлями-лодочками с узкими носками, а также вместительной сумкой-клатчем в тон к обуви. Их она выбрала в самом трендовом оттенке 2025 - винном или, как его еще называют, цвете бургунди.

Стильный образ Леся дополнила естественным макияжем в нюдовых цветах, а волосы собрала на макушке в хвост. Также изюминкой лука стали массивные квадратные клипсы с бордовым камнем посередине.



Леся Никитюк задает тренды (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Почему пиджаки оверсайз вернулись в модные тренды

Возвращение оверсайз-пиджаков в моду - не случайность, а закономерная волна ностальгии и переосмысление эстетики 90-х. Этот фасон символизирует свободу, силу и уверенность - черты, актуальные в современном мире. Именно в 90-х пиджак не являлся чисто офисной частью гардероба: его начали носить женщины поверх джинсов, футболок, даже с кроссовками - легко, дерзко и стильно.

Сегодня оверсайз-пиджаки возвращаются как универсальный элемент, который легко адаптировать к любому стилю - от делового до стритстайла. Они придают образу объема, структуры и выразительности, а главное - позволяют чувствовать себя комфортно без жестких рамок.



Никитюк показала стильный лук в эстетике 90-х (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Галстук и массивные клипсы - элементы эстетики 90-х

Галстук и массивные клипсы стали характерными элементами эстетики 90-х, отражая дух экспериментальности, гендерной свободы и стремление к выразительному, индивидуальному стилю - ключевым чертам той эпохи.

Галстук в женском гардеробе в 90-х был проявлением так называемой power dressing - стиля, который транслировал силу, независимость и уверенность. Его носили с блузами, рубашками, пиджаками или даже поверх простых топов - как способ смешать традиционно мужскую деталь с женскими образами. Это был жест против модных стереотипов и попытка заявить о себе.



Никитюк показала, что носить весной 2025 (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Массивные клипсы - это продолжение линии на смелость, преувеличение и акцент на аксессуарах. В 90-х украшения стали большими, более яркими, часто геометрическими или с глянцевым эффектом. Такие серьги-клипсы часто заменяли традиционные ювелирные изделия, потому что лучше вписывались в концепт "моды для всех" - доступной, дерзкой и выразительной.

Вместе галстук и клипсы стали символами модной свободы, когда женщины миксовали классику и новаторство, мужское и женское, официальное и уличное. Именно за это их и любят сегодня - как стильную отсылку к десятилетию, постоянно вдохновляющую дизайнеров.



Леся Никитюк не боится экспериментировать со стилем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)