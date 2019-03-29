Як в шпигунських фільмах: новий спосіб фальсифікації виборів вразив мережу

Вибори президента України, які відбудуться в неділю, 31 березня, можуть бути сфальсифіковані у дуже фантастичний спосіб. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна в Facebook.

Чиновник опублікував фото перснів із вмонтованою кульковою ручкою на нижній частині. Таке пристосування необхідне для того, щоб зіпсувати виборчі бюлетені.

Барна написав, що за кожен перстень до 18.00 годин 31.03.2019 гарантується винагорода. І попросив писати йому в приватні повідомлення.

Вибори 2019 - українців попередили про фальсифікацію (фото: facebook.com/stepanbarna)

При цьому користувачі мережі зазначили, що таким способом можна фальсифікувати вибори й під час підрахунку голосів.

"У спостерігачів на очах під час підрахунку голосів один з членів комісії може поставити, наприклад, непомітно ще одну галочку або перекреслити прізвище. Все, бюлетень недійсний", - написала Валентина Манжура.

Вибори 2019 - українців попередили про фальсифікацію (фото: facebook.com/stepanbarna)

Інші користувачі мережі порівняли таку фантастичну технологію з наворотами, які ми часто бачимо в шпигунських фільмах.

"Як в шпигунських фільмах";

"Борджіа відпочивають";

"Це не в кабінках робити фальсифікацію, а під час підрахунку голосів..."

"Забороніть будь які прикраси у членів ДВК у день виборів і все".

Раніше ми писали про те, що перед виборами 2019 екстрасенс Лана Яр звернулася до українців з важливим посланням.

Нагадаємо, астрологи дали досить цікавий прогноз на день виборів президента України і розповіли, чому рішення українців будуть дуже емоційними і імпульсивними.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун заявила, що її бере злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.