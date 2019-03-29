Как в шпионских фильмах: новый способ фальсификации выборов поразил сеть

Выборы президента Украины, которые состоятся в воскресенье, 31 марта, могут быть сфальсифицированы очень фантастическийм способом. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна в Facebook.

Чиновник опубликовал фото перстней со встроенной шариковой ручкой на нижней части. Такое приспособление необходимо для того, чтобы испортить избирательные бюллетени.

Барна написал, что за каждый перстень до 18.00 часов 31.03.2019 гарантируется вознаграждение. И попросил писать ему в личные сообщения.

Выборы 2019 - украинцев предупредили о фальсификации (фото: facebook.com/stepanbarna)

При этом пользователи сети отметили, что таким способом можно фальсифицировать выборы и во время подсчета голосов.

"У наблюдателей на глазах во время подсчета голосов один из членов комиссии может поставить, например, незаметно еще одну галочку или перечеркнуть фамилию. Все, бюллетень недействителен", - написала Валентина Манжура.

Выборы 2019 - украинцев предупредили о фальсификации (фото: facebook.com/stepanbarna)

Другие пользователи сети сравнили такую фантастическую технологию с наворотами, которые мы часто видим в шпионских фильмах.

"Как в шпионских фильмах";

"Борджиа отдыхают";

"Это не в кабинках делать фальсификацию, а во время подсчета голосов..."

"Запретите любые украшения у членов УИК в день выборов и все".

Ранее мы писали о том, что перед выборами 2019 экстрасенс Лана Яр обратилась к украинцам с важным посланием.

Напомним, астрологи дали довольно интересный прогноз на день выборов президента Украины и рассказали, почему решение украинцев будут очень эмоциональными и импульсивными.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.