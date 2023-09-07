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The Rolling Stones выпускает первый за 18 лет альбом. Он может стать лучшим за всю историю группы

Четверг 07 сентября 2023 17:30
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The Rolling Stones выпускает первый за 18 лет альбом. Он может стать лучшим за всю историю группы The Rolling Stones выпустит альбом впервые с 2005 года (фото: instagram.com/therollingstones)
Автор: Павел Колесник

Всемирно известная рок-группа The Rolling Stones выпустит свой первый с 2005 года музыкальный альбом под названием "Hackney Diamonds".

Об этом сообщает BBC.

Альбом "Hackney Diamonds" был представлен журналистам в театре Hackney Empire на востоке Лондона. В презентации участвовали все трое участников группы: Кит Ричардс, Ронни Вуд и Мик Джаггер.

Пока, впрочем, можно услышать одну их новую композицию - сингл "Angry". Он опубликован на всех основных стриминговых платформах и вышел на физических носителях. Некоторые музыкальные критики уже успели окрестить его лучшим синглом группы за последние 40 лет.

Полный альбом "Hackney Diamonds", включающий 12 композиций, поступит в продажу 20 октября.

Их нынешний релиз - первый без четвертого неизменного участника - ударника Чарли Уоттса, умершего в 2021 году в возрасте 80 лет от рака горла.

"С тех пор как Чарли не стало, все изменилось, он по-прежнему в нашей четверке, но нам его не хватает", - заявил Кит Ричардс во время презентации.

Место Уоттса занял Стив Джордан, которого музыканты знают уже давно.

"Конечно, без одобрения самого Чарли все было бы гораздо труднее", - объяснил Ричардс, по словам которого легендарный ударник сам настаивал на том, чтобы в случае необходимости его заменил именно Джордан.

После смерти Уоттса на гастроли из The Rolling Stones уехал Стив, с которым были записаны 10 из 12 треков альбома. Еще в двух песнях остались партии ударных, которые еще в 2019 году совершил Чарли.

По словам Джаггера, альбом звучит очень сердито, как и следует из названия главного сингла, но при этом в нем есть "эклектическая" смесь жанров, включая лирические песни и баллады.

"Не хочу казаться дерзким, но мы не стали бы выпускать этот альбом, если бы он не нравился нам самим", - сообщил Мик Джаггер журналистам.

А что касается названия, то, по словам Джаггера, "бриллианты Хакни" - это обломки стекла, которые остаются в окнах автомобиля, когда их разбивают ночью в одном ультрамодном, но не самом благополучном районе Лондона.

Звезды и старые коллеги

Во время презентации музыканты также подтвердили несколько слухов, по которым обменивались фанаты, в частности, Леди Гага действительно записала вокальную партию в песне "Sweet Sound Of Heaven".

При этом в одной из композиций нового альбома можно будет услышать всех музыкантов оригинального состава The Rolling Stones 1960-х годов, кроме Брайана Джонса: в записи двух песен принял участие первый басист группы Билл Уайман.

Кто такие The Rolling Stones

The Rolling Stones - легендарная группа, которая считается наиболее успешной в истории рок-музыки.

Коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись тиражом более 250 млн копий.

Вокалисту коллектива Мику Джаггеру сейчас 80 лет, гитаристу Киту Ричардсу - 79 лет, бас-гитаристу Ронни Вуду - 76 лет.

Участники группы поддерживают Украину в войне с Россией. А в 2022 году на концерт в Вене британцы пригласили два украинских детских хора для совместного исполнения своего культового хита на концерте.

Читайте также о том, как украинская песня вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

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