На шоу "Кварталу 95" глядачів попросили не сміятися над жартом

На шоу "Ліга сміху", створене у 2015 році студією "Квартал 95" глядачів вперше за всю історію гумористичної програми попросили не сміятись над жартом. Чому учасники батл-шоу висунули залу настільки складну вимогу - в матеріалі Styler.

У п'ятницю ввечері, 25 жовтня, в ефірі каналу 1+1 покажуть чверть-фінал п'ятого ювілейного сезону "Ліги сміху". Тема гри присвячена містиці, що не дивно напередодні Хелловіна.

Євген Кошовий на "Лізі сміху" (фото: прес-служба)

Команди у своїх номерах розкривали самі незвичайні загадки людства.

Юрій Ткач з командою "Наш формат" підкорював саму загадкову гору планети - тибетський Кайлас. Команда впевнена, що лише гуцулам вдасться взяти вершину, яка за легендою скидає всіх, хто посягне на неї. А Ткач покаже пародію на Дмитра Комарова.

Юрій Ткач в образі Дмитра Комарова на "Лізі сміху" (фото: прес-служба)

А Оля Полякова з "Пішло-поїхало" розгадувала головну загадку людства - таємницю "Бермудського трикутника". Актор Станіслав Боклан разом з "Ветеранами космічних військ" вивчав походження Стоунхенджа. При цьому в номер якимось чином вплели групу "ВІА Гру", мабуть це пов'язано з ніколи не падаючим камінням.

А на обов'язковому конкурсі із зіркою, яка прославилася завдяки "Лізі сміху", глядачам під час виступу забороняли сміятись. Гест-старз чверть-фіналу стали Марк Куцевалов, Віктор Розовий і Тарас Стадницький, він же Володька.

Як це було, можна побачити на 1+1 у п'ятницю, 25 жовтня, о 20:25.

Тарас Стадницький (Володька) на "Лізі сміху" (фото: прес-служба)