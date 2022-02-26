Шон Пенн у листі до Єрмака: "Путін робить найжахливішу помилку для всього людства"

"Це вже жорстока помилка, пов'язана з відібранням життів і розбитими серцями, І якщо він не поступиться, я вважаю, що пан Путін зробить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський і український народ стали історичними символами мужності і принциповості. Україна - першопроходці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", - написав у листі Шон Пенн.