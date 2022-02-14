Шоколадні мафіни "як в Макдональдс": розкрито особливий інгредієнт ресторанного десерту

Для любителів мафінів з МакДональдс є чудові новини. Тепер ви також зможете їх приготувати, зробивши такими ж смачними, а також "чорними", як в ресторані. Вся справа тут в алкалізованому какао, яке і надає темного кольору десерту.

Інгредієнти:

100 г гіркого шоколаду

60 г вершкового масла

150 мл молока

2 яйця

150-160 г цукру

100 г борошна

0,5 ч. л. соди

60 г алкалізованого какао

Скріншот: Такими будуть наші мафіни

Покрокове приготування

Розтопіть на водяній бані шоколад і масло, додайте в масу яйця і молоко, ретельно перемішайте.

Змішайте окремо цукор, борошно, соду, какао.

Додайте сухі інгредієнти в рідкі, змішайте і випікайте в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин у формах для мафінів.

Можна посипати цукровою пудрою для прикраси та солодості.