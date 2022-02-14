Шоколадні мафіни "як в Макдональдс": розкрито особливий інгредієнт ресторанного десерту
Для любителів мафінів з МакДональдс є чудові новини. Тепер ви також зможете їх приготувати, зробивши такими ж смачними, а також "чорними", як в ресторані. Вся справа тут в алкалізованому какао, яке і надає темного кольору десерту.
Рецепт з'явився в кулінарному YouТube-блозі.
Інгредієнти:
- 100 г гіркого шоколаду
- 60 г вершкового масла
- 150 мл молока
- 2 яйця
- 150-160 г цукру
- 100 г борошна
- 0,5 ч. л. соди
- 60 г алкалізованого какао
Скріншот: Такими будуть наші мафіни
Покрокове приготування
Розтопіть на водяній бані шоколад і масло, додайте в масу яйця і молоко, ретельно перемішайте.
Змішайте окремо цукор, борошно, соду, какао.
Додайте сухі інгредієнти в рідкі, змішайте і випікайте в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин у формах для мафінів.
Можна посипати цукровою пудрою для прикраси та солодості.
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