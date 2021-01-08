Шоколадні цукерки можуть бути дуже небезпечні: названа причина

У період новорічних і різдвяних свят майже в кожній родині з'являється вазочка з шоколадними цукерками. Солодкі подарунки заведено класти дітям під ялинку і дарувати коробочки зі смакотою близьким членам сім'ї.

Однак, попри на те, що шоколад є відмінним суперфудом, який регулює обмін речовин і сприяє виробленню серотоніну, ендорфінів і дофаміну, він може також стати небезпечним продуктом. Дієтолог Олена Соломатіна закликала не зловживати шоколадними цукерками, через те, що це може призвести до негативних наслідків. Про це повідомляють у виданні NewsYou.

За словами фахівця, часто при виготовленні шоколадних цукерок використовують не справжній шоколад, а замінники масла какао. І таким чином приємні ласощі перетворюється на "хімічну бомбу". Такі добавки не засвоюються організмом, а осідають у вигляді поганого холестерину в організмі та провокують розвиток різних захворювань.

Як зазначає дієтолог Соломатіна, батькам варто більш ретельно підходити до вибору солодощів на свята і не давати дітям такі продукти. Велика кількість шоколадних цукерок у дітей може призвести до порушення обміну речовин і зайвої ваги в юному віці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали найбільш корисний продукт на святкових столах, яким ідеально закушувати міцні алкогольні напої.

А також розповідали про те, що експерти дали прості поради про те, як не переїсти за святковими столами.