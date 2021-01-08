Шоколадные конфеты могут быть очень опасны: названа причина

В период новогодних и рождественских праздников практически в каждой семье появляется вазочка с шоколадными конфетами. Сладкие подарки принято класть детям под елку и дарить коробочки со вкусностями близким членам семьи.

Однако, несмотря на то, что шоколад является отличным суперфудом, который регулирует обмен веществ и способствует выработке серотонина, эндорфинов и дофамина, он может также стать и опасным продуктом. Диетолог Елена Соломатина призвала не злоупотреблять шоколадными конфетами, так как это может привести к негативным последствиям. Об этом сообщают в издании NewsYou.

По словам специалиста, часто при изготовлении шоколадных конфет используют не настоящий шоколад, а заменители масла какао. И таким образом приятное лакомство превращается в "химическую бомбу". Такие добавки не усваиваются организмом, а оседают в виде плохого холестерина в организме и провоцируют развитие различных заболеваний.

Как отмечает диетолог Соломатина, родителям следует более тщательно подходить к выбору сладостей на праздники и не давать детям такие продукты. Большое количество шоколадных конфет у детей может привести к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса в юном возрасте.

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