Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Тирамису - один из самых известных десертов итальянского происхождения, для которого традиционно используют какао и кофе с сыром маскарпоне. Однако можно приготовить и упрощенный, "летний" вариант - с клубникой.

О том, как готовить тирамису с клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для клубничного тирамису

Для того чтобы приготовить этот легкий летний десерт на 6 порций по 200 мл, вам нужны следующие ингредиенты:

клубника - 400 г;

сливки (жирность 33%) - 200 мл;

печенье "Савоярди" - 100 г;

маскарпоне - 200 г;

сахарная пудра - 70 г.

Как готовить тирамису с клубникой в стакане

Для начала помойте клубнику. 250 г ягод переложите в миску, добавьте 20 г сахарной пудры и перебейте блендером до однородной массы.

Клубничная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)

Оставьте 6-8 клубники для декорирования десерта. Остальную клубнику нарежьте тонкими слайсами. Приготовьте крем для тирамису: для этого взбейте миксером на низких оборотах сливки с 50 г сахарной пудры - до легкого загустения.

После этого добавьте сыр маскарпоне и взбейте миксером смесь до однородной консистенции. Готовый крем переложите в одноразовый кондитерский пакет.

Готовая сырная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)

Нарежьте печенье на несколько частей для удобства перекладывания в посуду.

Окуните печенье в клубничную массу на несколько секунд и выложите в стаканы, полейте клубничной массой. Выложите слой клубничных слайсов, а на него - крем.

Выложите слой крема на клубнику (скриншот / Лілія Цвіт)

Украсьте десерт целой или разрезанной пополам клубникой. Поставьте тирамису в холодильник на 2-3 часа для того, чтобы печенье пропиталось кремом.