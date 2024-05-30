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Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Четверг 30 мая 2024 13:35
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Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит Как сделать клубничное тирамису (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Тирамису - один из самых известных десертов итальянского происхождения, для которого традиционно используют какао и кофе с сыром маскарпоне. Однако можно приготовить и упрощенный, "летний" вариант - с клубникой.

О том, как готовить тирамису с клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для клубничного тирамису

Для того чтобы приготовить этот легкий летний десерт на 6 порций по 200 мл, вам нужны следующие ингредиенты:

  • клубника - 400 г;
  • сливки (жирность 33%) - 200 мл;
  • печенье "Савоярди" - 100 г;
  • маскарпоне - 200 г;
  • сахарная пудра - 70 г.

Как готовить тирамису с клубникой в стакане

Для начала помойте клубнику. 250 г ягод переложите в миску, добавьте 20 г сахарной пудры и перебейте блендером до однородной массы.

Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Клубничная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)

Оставьте 6-8 клубники для декорирования десерта. Остальную клубнику нарежьте тонкими слайсами. Приготовьте крем для тирамису: для этого взбейте миксером на низких оборотах сливки с 50 г сахарной пудры - до легкого загустения.

После этого добавьте сыр маскарпоне и взбейте миксером смесь до однородной консистенции. Готовый крем переложите в одноразовый кондитерский пакет.

Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Готовая сырная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)

Нарежьте печенье на несколько частей для удобства перекладывания в посуду.

Окуните печенье в клубничную массу на несколько секунд и выложите в стаканы, полейте клубничной массой. Выложите слой клубничных слайсов, а на него - крем.

Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Выложите слой крема на клубнику (скриншот / Лілія Цвіт)

Украсьте десерт целой или разрезанной пополам клубникой. Поставьте тирамису в холодильник на 2-3 часа для того, чтобы печенье пропиталось кремом.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить чизкейк "Птичье молоко".

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