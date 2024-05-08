3 варианта контейнеров для еды, которые безопасны для жизни

В современном мире, когда вопросы экологии и заботы о планете становится все более распространенными, следует отдавать предпочтение только экологическим упаковкам. Есть определенные пищевые контейнеры, которые считаются более полезными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthline .

Экологические варианты упаковки продуктов

Стеклянная тара

Стекло имеет множество приложений и преимуществ в повседневной жизни.

Такие контейнеры пригодны для многократного использования, переработки. Также это прочный материал, который легко чистить и использовать.

Однако стеклянные крышки не герметичны, что делает их неидеальными для портативных контейнеров, которые можно брать с собой на работу.

Поэтому в большинстве этих пищевых контейнеров используются пластиковые крышки с силиконовым уплотнителем.

Нержавеющая сталь

Пищевая нержавеющая сталь крепкая и термостойкая, что делает ее безопасным выбором для хранения продуктов. Также она пригодна для повторного использования и переработки.

Ланч-боксы из нержавеющей стали широко доступны, но большинство имеют силикон, чтобы они не протекали.

Бамбук

Бамбук является биологически разложенным и имеет много свойств для упаковки пищевых продуктов, поскольку он прочен и термоустойчив.

Упаковка пищевых продуктов, содержащая бамбук, включает переносные ланч-боксы с бамбуковыми крышками, бамбуковые хлебницы и бамбуковые миски для сервировки.

Важно помнить, что пищевые контейнеры, изготовленные из бамбука или других растительных волокон, менее прочные, чем стекло или нержавеющая сталь.

Виды пластика, которых следует избегать

Обычные пластики содержат множество добавок, таких как стабилизаторы, пластификаторы и антипирены.

Эти пластиковые изделия на основе нефти не разлагаются биологически, то есть не разлагаются на природные вещества.

Они распадаются на фрагменты, известные как микро и нанопластики, которые загрязняют окружающую среду и угрожают природным экосистемам и здоровью человека.

Соломинки, бутылки из-под напитков, крышки от бутылок и полиэтиленовые пакеты являются самыми неэкологическими вещами, которые ненадлежащим образом утилизируют.

Широкое использование одноразовых контейнеров для выноса пищи способствует образованию большого количества отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды и токсинам.

Воздействие на организм человека

Существуют определенные факты о вредном влиянии любого полиэтилена на организм человека: