Шмигаль пообіцяв унікальний для нас всіх бюджет

Кабмін представив у Раді держбюджет на 2021 рік. І цей головний фінансовий документ України можна назвати "бюджетом можливостей". Саме так його охарактеризував прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Там є над чим попрацювати, але це насправді хороша основа для того, щоб у наступному році ми отримали можливість розвивати країну, отримати запланованих 4,6% зростання ВВП, отримати хороші соціальні та економічні показники. Україна повинна мати можливості для свого подальшого розвитку, тому це бюджет можливостей для держави, для людей, для бізнесу, для нас усіх", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що в кошторисі чітко показані головні пріоритети уряду: медицина, освіта, безпека та оборона, соціальний захист, будівництво доріг і підтримка бізнесу.

На думку глави Кабміну, проект бюджету на 2021 рік - оптимальний документ, який максимально враховує потреби людей і одночасно є реалістичним до виконання.

Шмигаль висловився про бюджет на 2021 рік

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"