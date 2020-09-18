КУДИ ВЕДЕ УКРАЇНУ КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО?

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі.
Лукашенко закриває кордони. Що це означає для України?
Як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;
Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);
Ірина Верещук, Народний депутат, “Слуга народу”;
Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - за життя”;
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина”;
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Вони говорять, а вирішує народ.