Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського турецькі журналісти "одружили" на екс-"ВІА Грі"

Турецька газета Hürriyet припустилася прикрої помилки в матеріалі про захворювання дружини президента України Володимира Зеленського Олени коронавірусом та госпіталізації - замість першої леді на фото до статті зображена співачка Віра Брежнєва.

Журналісти проілюстрували матеріал кадром з комедії 2016 року "8 кращих побачень", в якій знялися колишній лідер студії "Квартал 95" та екс-учасниця ВІА "Гра", дружина Костянтина Меладзе.

Про фото-ляп працівників ЗМІ розповіла Марія Воронцова з Харкова, якій надіслали "привіт з Туреччини". Також вона опублікувала знімок у Facebook.

"Відкрили місцеву наче дуже популярну газету... а там в новинах, мовляв, дружина лідера України, президента Зеленського госпіталізована з Covid-19. Навела я різкість в очах, і кого я бачу на фотці - Віра Брежнєва. Сидить собі, Вірочка, і не підозрює, що вона вже перша леді. Це кадр з фільму, де вони знімалися", - коментується курйозний випадок.

У Туреччині газета "одружила" Володимира Зеленського на Вірі Брежнєвій (Фото: facebook.com)

Треба сказати, що щоденна газета Hürriyet є однією з найбільших в Туреччині та може похвалитися найвищим тиражем в країні.

Фото Зеленського з Брежнєвою та дітьми з фільму було розміщено й у друкованій версії газети, і в електронній на сайті.

Через деякий час турецькі журналісти виявили свій промах і вирішили виправити ситуацію - проілюструвавши матеріал про госпіталізацію Зеленської знімком самого лише українського президента.

У Туреччині газета показала на фото замість Олени Зеленської Віру Брежнєву (Фото: скрін hurriyet.com.tr)

У мережі іронізують над несподіваною "підміною" дружини українського президента, яку випадково допустили в популярній турецькій газеті.

Яка різниця (с)

То-то мені Оленка відразу якоюсь підозрілою здалася...

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Марії Воронцової

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська вперше розповіла про своє зараження коронавірусом і зізналася, що дотримувалася правил.

Нагадаємо також, що в лютому у Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини.

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Автор: Володимир Костирін