ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

STYLERКурйози    19.06.2020 - 07:46
Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп
Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського турецькі журналісти "одружили" на екс-"ВІА Грі"

Турецька газета Hürriyet припустилася прикрої помилки в матеріалі про захворювання дружини президента України Володимира Зеленського Олени коронавірусом та госпіталізації - замість першої леді на фото до статті зображена співачка Віра Брежнєва.

Журналісти проілюстрували матеріал кадром з комедії 2016 року "8 кращих побачень", в якій знялися колишній лідер студії "Квартал 95" та екс-учасниця ВІА "Гра", дружина Костянтина Меладзе.

Про фото-ляп працівників ЗМІ розповіла Марія Воронцова з Харкова, якій надіслали "привіт з Туреччини". Також вона опублікувала знімок у Facebook.

"Відкрили місцеву наче дуже популярну газету... а там в новинах, мовляв, дружина лідера України, президента Зеленського госпіталізована з Covid-19. Навела я різкість в очах, і кого я бачу на фотці - Віра Брежнєва. Сидить собі, Вірочка, і не підозрює, що вона вже перша леді. Це кадр з фільму, де вони знімалися", - коментується курйозний випадок.

Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

У Туреччині газета "одружила" Володимира Зеленського на Вірі Брежнєвій (Фото: facebook.com)

Треба сказати, що щоденна газета Hürriyet є однією з найбільших в Туреччині та може похвалитися найвищим тиражем в країні.

Фото Зеленського з Брежнєвою та дітьми з фільму було розміщено й у друкованій версії газети, і в електронній на сайті.

Через деякий час турецькі журналісти виявили свій промах і вирішили виправити ситуацію - проілюструвавши матеріал про госпіталізацію Зеленської знімком самого лише українського президента.

Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

У Туреччині газета показала на фото замість Олени Зеленської Віру Брежнєву (Фото: скрін hurriyet.com.tr)

У мережі іронізують над несподіваною "підміною" дружини українського президента, яку випадково допустили в популярній турецькій газеті.

  • Яка різниця (с)
  • То-то мені Оленка відразу якоюсь підозрілою здалася...Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляпНайбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотоляп

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Марії Воронцової

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська вперше розповіла про своє зараження коронавірусом і зізналася, що дотримувалася правил.

Нагадаємо також, що в лютому у Зеленського осоромилися з ім'ям президента Туреччини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСМИкурьезыЕлена Зеленская
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся