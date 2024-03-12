Пенсионеры в апреле получат повышение выплат: кому именно пересчитают
В апреле некоторым пенсионерам перечислят пенсии, то есть повысят выплаты.
Кто может рассчитывать на социальную помощь, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "На пенсии".
Кому перечислят пенсии
Пенсионерам старше 65 лет и имеющим полный страховой стаж, а также работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий.
В связи с повышением размера минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 грн, пенсионеры старше 65 лет, имеющие полный стаж, теперь получают пенсии не менее 2 840 грн, по сравнению с 2 680 грн раньше, что составляет 40% от минимальной зарплаты. Увеличение этого показателя с 1 апреля увеличит минимальную пенсию для этих лиц до 3200 грн.
В связи с увеличением прожиточного минимума до 2361 грн с 1 января 2024 года, минимальная пенсия в Украине выросла на 268 грн. С 1 марта пенсии украинцев повысились на 7,96%, что в среднем составляет рост на 322 грн. Таким образом, размер средней пенсии в Украине увеличится с 5395 грн до 5717 грн.
На 1 января 2024 года в Украине было 10 516 миллионов пенсионеров. Больше всего их проживает в Днепропетровской области – 887 тысяч, на втором месте Киев (752 тысячи) и Харьковская область (723 тысячи).
Средний размер пенсии в Украине сегодня составляет 5 385 гривен. В то же время 51% пенсионеров получают менее 4 тысяч гривен, хотя прожиточный минимум составляет 2920 гривен.
Раньше мы рассказывали, почему нужно переходить на индивидуальную пенсионную систему.
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