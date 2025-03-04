Брачный договор: необходимость или тренд? Почему украинцы больше не верят любви на слово

- Как вы оцениваете тенденцию к росту частоты заключения брачных договоров? С чем это может быть связано?

- На сегодня, как свидетельствует статистика за прошлый год, количество заключенных брачных договоров выросло, но все еще остается, как по мне, на очень низком уровне. Вместе с тем, то, что даже во время войны количество таких договоров продолжает увеличиваться - уже хороший знак, ведь демонстрирует, что общество в целом настроено на то, чтобы, в той или иной степени, во-первых, повысить уровень правосознания в сфере брака и семьи; во-вторых, серьезно подходить к созданию семьи; в-третьих, "на берегу" договариваться обо всех важных вопросах, даже в части вопроса, за счет кого или чего будет обеспечиваться жизнедеятельность семьи ежемесячно, чтобы не подвергать опасности всех и каждого отдельного члена семьи. Иными словами, люди начали осваивать брачное образование и делать лучше свою жизнь, от чего выиграют не только те, кто заключает брачные договоры, но и общество в целом.

По моим оценкам тенденция к росту частоты заключения брачных договоров будет продолжаться и это обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, в условиях войны люди как никогда стремятся к стабильности в вопросах, связанных с финансами в семье, со статусом имущества, которое было приобретено во время брака, или которое планируется к приобретению и такую стабильность (иногда она довольно мнимая на фоне тех обстоятельств, в которых мы все живем) в виде конкретного плана, зафиксированных договоренностей можно обеспечить именно брачным договором.

Во-вторых, учитывая то, какие вопросы может решать брачный договор, и это точно не о том, "кому машина, а кому квартира", такой договор все больше рассматривается, как своеобразный "устав" семьи, положения которого способны показать прогнозную модель семьи. Конечно же, в этом случае мы не говорим о так называемых "типовых образцах", которые предлагают нотариальные конторы, ведь такие "образцы" являются неконкретными и не учитывают индивидуальных потребностей супругов.

В-третьих, в настоящее время уже достаточно много тех, кто знает, что именно с помощью брачного договора можно избежать солидарной ответственности за долги, сформированные одним из супругов.

В-четвертых, хотя это и не очевидно, но заключая брачный договор, скажем с целью создания правовых оснований (как правило, для финмониторинга банков) для перечисления значительной суммы одним из супругов в пользу другого, вместо заключения договора дарения средств (это как раз очень распространенный способ создания правовых оснований), супруги еще и экономят на размерах сумм, подлежащих выплате нотариусу за удостоверение брачного договора, ведь такой договор не является оценочным. А вот за удостоверение договора дарения, который является оценочным, нотариус возьмет 1% от суммы договора. Адвокат Наталья Горбаль (фото из личного архива)

- Почему, по вашему мнению, даже несмотря на рост, количество брачных договоров все еще значительно меньше, чем в 2021 году?

- Как по мне, это абсолютно понятно и опять-таки, связано с войной. Для того чтобы заключить брачный договор у нотариуса или у консула, если мы говорим о пребывании обоих супругов на территории иностранного государства, должны присутствовать оба супруга. Представительство в вопросах заключения брачного договора не допускается. Впрочем, из-за того, что многие семьи стали разделенными, а мужчины не могут выехать за границу, заключение брачного договора так и остается лишь на уровне планов.

- Как влияет международный опыт на изменение подходов к брачным договорам в Украине? Видите ли вы положительные примеры, которые могли бы быть адаптированы у нас?

- К сожалению, вынуждена констатировать, что в Украине заключение брачных договоров до сих пор не приобрело такой популярности, как за рубежом, где большинство семей сознательно заключают такие договоры для правовой защиты своих интересов.

Кроме этого, в Украине, в отличие от многих иностранных государств, до сих пор не введен государственный реестр брачных договоров, что негативно может отражаться на правах и законных интересах не только самих супругов, а и их общих детей, а также приводить к определенным злоупотреблениям, например, если мы говорим о том, что человек в своей жизни имел уже несколько браков и в каждом из них заключал брачный договор, в которых брал на себя те или иные финансовые обязательства, но не ставил "в известность" относительно этого факта свою следующую "половинку". Эксперт по семейному праву Наталья Горбаль объяснила, почему в Украине брачные договоры не очень популярны (фото из личного архива)

Также не способствует и популяризации брачных договоров и тот фактор, который связан с принудительным исполнением брачного договора или признания такого договора недействительным с целью защитить того из супругов, который оказался в невыгодном материальном положении, поскольку все это должно происходить исключительно в судебном порядке. Но в обществе только увеличивается недоверие к судебной власти, несмотря на все реформы, которые были введены. Поэтому, у многих не возникает желания защищать свои права, определенные брачным договором, в суде.

- Как изменилось восприятие брачных договоров среди разных возрастных групп или социальных категорий? Отличаются ли тенденции среди молодежи?

- Опять-таки, из-за войны трудно наработать определенную статистику именно в контексте возрастных групп. Ведь сейчас брачный договор в подавляющем большинстве заключается с целью, которая была определена в первом вопросе и это точно не связано с возрастом. Но не могу не отметить, что уже появляются запросы на заключение брачных договоров, в которых пара стремится "закрепить" личное распоряжение о выплате единовременной денежной помощи военного на основании Закона № 3515-ІХ (речь идет о 15 млн). И это также не связано с возрастом. Впрочем, это довольно сложная юридическая конструкция, хотя и вполне реалистичная. Адвокат Наталья Горбаль рассказала, готовы ли молодые люди подписывать брачные договоры (фото из личного архива)

Что касается молодежи, то должна признать, что в них больше прагматизма, даже по сравнению с их родителями, и несмотря на то, что чувства и эмоции иногда берут верх.

- Почему, по вашему мнению, только один брачный договор приходится на 54 брака? Какие барьеры все еще сдерживают людей от подписания таких соглашений?

- На мой взгляд, это связано с непониманием того, что семья - это не только о любви, а, прежде всего, об ответственности. И такое непонимание в основном обусловлено отсутствием в нашей стране брачного образования, как такового. Поэтому главной проблемой в контексте данного вопроса является не сознательный отказ от брачных договоров, а скорее элементарная неосведомленность.

- Как вы оцениваете роль адвокатов в популяризации брачных договоров? Могут ли юридические консультации изменить ситуацию?

- Если юридические консультации будут решать не только точечные вопросы, с которыми клиент обратился, но и иметь просветительский характер, то ситуация однозначно должна измениться. Поэтому, адвокаты буквально обязаны оперировать междисциплинарными знаниями, чтобы достичь наилучшего результата и пропагандировать институт брачных договоров, и не только тогда, когда есть конкретный запрос клиента по этому вопросу, а в целом, даже тогда, когда запрос клиента напрямую связывается с другим вопросом из семейного права, впрочем, его решение может произойти и с помощью брачного договора.

- Есть ли различия в мотивации мужчин и женщин по заключению брачных договоров?

- Все зависит от конкретной ситуации. Но в целом и у мужчин, и у женщин все сводится к тому, чтобы договориться по всем вопросам, которые можно урегулировать брачным договором. Поэтому определенный гендерный отрыв проследить сложно, но интересы сторон обычно достаточно похожи, собственно, как и потребность в юридическом урегулировании отношений.

- Ожидаете ли дальнейшего роста количества брачных договоров?

- В моей практике постоянно наблюдается такой рост, из года в год и даже, несмотря на войну ... Однако нужно, чтобы были цели заключения брачного договора. Потому что цель обусловливает содержание. Если цели нет, а просто якобы нужен брачный договор, то этот договор будет ни о чем и его лучше вообще не заключать, ведь он скорее навредит, чем будет полезным. К таким "бесполезным" договорам я отношу те самые "шаблонные" или "типичные", которые и разрушают восприятие обществом юридического урегулирования семейных отношений с помощью соответствующего договора.

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