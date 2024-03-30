Может ли гражданская жена претендовать на наследство после мужа: объяснение юриста

В Украине довольно распространены так называемые гражданские браки - когда пара проживает вместе, но не оформляет это документально. У каждого есть свои причины, почему они выбирают такой вариант сожительства, но часто такие партнеры не защищены юридически.

О том, могут ли претендовать на наследство гражданские партнеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram .

Может ли гражданская жена/супруг претендовать на наследство после смерти своего партнера

"Если коротко - то да. Но только при определенных условиях. Для начала разберемся, кто такая гражданская жена или гражданский муж? Действующее законодательство такого термина не содержит. В народе гражданской женой или мужем называют людей, если они проживают вместе, имеют общий быт и взаимные права и обязанности, но не зарегистрировали брак в установленном порядке. То есть у них нет свидетельства о браке", - объясняет юрист.

Он добавляет, что с юридической стороны таких лиц правильно называть не гражданской супругой и мужем, а сожителем или лицами, проживающими одной семьей без регистрации брака.

При каких условиях партнеры могут претендовать на наследство

"Поскольку у них отсутствует свидетельство о браке, то для того, чтобы претендовать на наследство сожителя, необходимо будет обращаться в суд с иском о факте установления проживания одной семьей не менее 5 лет до открытия наследства", - говорит Сащук.

Но здесь есть важный нюанс - такие лица входят только в четвертую очередь наследования по закону.

"А это значит, что если там не было завещания, в котором была определена наследником гражданская жена или гражданский муж, то они будут иметь право получить наследство только после того, когда от него откажутся или его не примут дети, другие супруги, родители, родные сестры и братья наследодателя или его бабушка и дедушка, а также родной дядя и тетя", - отмечает адвокат.

Сащук советует узаконивать семейные отношения, чтобы не попасть в ситуацию, когда тетя или дядя мужа имеют больше прав на его имущество, чем его гражданская жена.