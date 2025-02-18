6 главных причин ссор в браке и как их избежать: советы эксперта
Все пары ссорятся. Но есть определенные темы, которые провоцируют конфликты чаще других. Что именно чаще всего становится яблоком раздора в браке и как этого не допустить?
Какие шесть причин чаще всего вызывают ссоры в отношениях и как их можно решить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Деньги
"Почему ты опять потратила столько денег?" или "Мы же договаривались откладывать, а ты..." - финансы вызывают напряжение, особенно если у партнеров разные подходы к тратам.
Решение: говорите о деньгах спокойно, еще до того, как возникнет проблема.
"Создайте совместный бюджет и четко обсудите финансовые приоритеты", - советует эксперт.
Бытовые обязанности
Кто готовит? Кто убирает? Почему все на мне? Когда один из партнеров чувствует, что тянет весь быт на себе, это вызывает недовольство.
Решение: распределите обязанности заранее и пересматривайте их, если ситуация меняется.
Воспитание детей
Жесткая дисциплина или свободное воспитание? В таких вопросах легко зайти в тупик.
Решение: обсуждайте взгляды на воспитание заранее и находите компромиссы.
"Дети нуждаются в единой линии поведения, а не в спорах родителей", - напоминает коуч.
Нехватка внимания и близости
Работа, стресс, рутина - и вот уже разговоры стали сухими, а объятия редкими.
Решение: не ждите, пока проблема обострится.
"Выделяйте время друг для друга, даже если это просто 10 минут искреннего разговора каждый вечер", - подсказывает специалист.
Вмешательство родственников
"Моя мама говорит, что ты неправильно варишь борщ", "Твой отец вечно критикует меня" - когда родственники слишком активно участвуют в вашей жизни, конфликтов не избежать.
Решение: установите четкие границы. Это ваш брак, и правила в нем должны устанавливать вы.
Ожидания, о которых никто не говорил
"Я думала, ты сам догадаешься", "А разве не очевидно, что я этого хочу?" - нередко ссоры возникают из-за того, что партнеры ждут друг от друга чего-то, не озвучивая своих потребностей.
Решение: не играйте в молчанку, говорите прямо о своих ожиданиях и желаниях.
"Брак - это не отсутствие ссор, а умение их решать. Главное - помнить, что вы в одной команде, а не по разные стороны баррикад", - резюмирует Виталий Курсик.
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