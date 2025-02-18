6 главных причин ссор в браке и как их избежать: советы эксперта

Все пары ссорятся. Но есть определенные темы, которые провоцируют конфликты чаще других. Что именно чаще всего становится яблоком раздора в браке и как этого не допустить?

Какие шесть причин чаще всего вызывают ссоры в отношениях и как их можно решить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Деньги

"Почему ты опять потратила столько денег?" или "Мы же договаривались откладывать, а ты..." - финансы вызывают напряжение, особенно если у партнеров разные подходы к тратам.

Решение: говорите о деньгах спокойно, еще до того, как возникнет проблема.

"Создайте совместный бюджет и четко обсудите финансовые приоритеты", - советует эксперт.

Бытовые обязанности

Кто готовит? Кто убирает? Почему все на мне? Когда один из партнеров чувствует, что тянет весь быт на себе, это вызывает недовольство.

Решение: распределите обязанности заранее и пересматривайте их, если ситуация меняется.

Воспитание детей

Жесткая дисциплина или свободное воспитание? В таких вопросах легко зайти в тупик.

Решение: обсуждайте взгляды на воспитание заранее и находите компромиссы.

"Дети нуждаются в единой линии поведения, а не в спорах родителей", - напоминает коуч.

Нехватка внимания и близости

Работа, стресс, рутина - и вот уже разговоры стали сухими, а объятия редкими.

Решение: не ждите, пока проблема обострится.

"Выделяйте время друг для друга, даже если это просто 10 минут искреннего разговора каждый вечер", - подсказывает специалист.

Вмешательство родственников

"Моя мама говорит, что ты неправильно варишь борщ", "Твой отец вечно критикует меня" - когда родственники слишком активно участвуют в вашей жизни, конфликтов не избежать.

Решение: установите четкие границы. Это ваш брак, и правила в нем должны устанавливать вы.

Ожидания, о которых никто не говорил

"Я думала, ты сам догадаешься", "А разве не очевидно, что я этого хочу?" - нередко ссоры возникают из-за того, что партнеры ждут друг от друга чего-то, не озвучивая своих потребностей.

Решение: не играйте в молчанку, говорите прямо о своих ожиданиях и желаниях.

"Брак - это не отсутствие ссор, а умение их решать. Главное - помнить, что вы в одной команде, а не по разные стороны баррикад", - резюмирует Виталий Курсик.