6 фраз, которые быстро выдают манипулятора-изменщика: не ведитесь на такие слова

Партнер может вам изменить, но при этом он будет пытаться сохранить отношениями всеми силами. А искусный манипулятор еще и повернет ситуацию так, что вы почувствуете вину за чужой проступок.

Как на самом деле ведут себя манипуляторы-изменщики и что они обычно говорят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychology Today.

Предательство - самое страшное

Один из страхов многих мужчин и женщин - быть преданными и обманутыми своими партнерами. Многие могут изменять годами, при этом искусно скрывать это, ведь уходить из семьи или разрывать длительные отношения - это крайне неудобно и тяжело. Но все же, когда тайное становится явным и скандала не избежать, в ход часто идут манипуляции.

Психологи провели опрос среди участников в возрасте от 20 до 30 лет. Они рассказывали, как узнали об измене партнера и что за этим следовало. Проанализировав ответы, эксперты выделили шесть фраз, которые чаще всего используют манипуляторы.

Что говорят манипуляторы-изменщики

Это ты во всем виноват/виновата, мне не хватало внимания, заботы и любви с твоей стороны.

Цель такой манипуляции - заставить человека почувствовать, что если бы он вел себя иначе, то все бы было хорошо.

Мне очень важны наши отношения, не надо об этом забывать, все ошибаются!

Правда? Разве человек, которому важна семья, будет ставить ее существование под удар?

У меня с ней/ним ничего не было, просто секс без чувств.

Манипулятор пытается принизить значимость измены, при этом ваша значимость уже ничтожно мала: ему плевать на то, что вы ощущаете после предательства.

Мы не можем расстаться. Что будет с нашими детьми, общими друзьями?

Партнер опять пытается помыкать вами, давить на семейные ценности, хотя для него они ничего не значат.

Это больше не повторится, давай все забудем.

Как будто можно взять и стереть из памяти проступок. Манипулятор не пытается заслужить прощения, он хочет, чтобы вы оставили его в покое.

Давай попробуем начать все сначала, с чистого листа.

Опять же партнер не берет во внимания ваши чувства, не спрашивает, хотите ли вы начинать все сначала.

Также выяснилось, что женщины чаще обвиняют мужчин в том, что факт измены произошел по их вине. А мужчины чаще пытаются помыкать детьми и семейными ценностями.

Чем старше изменивший человек, тем активнее он пытается сделать из обиженного партнера жертву, в то время как более молодые просто просили все забыть и жить дальше.

Эксперты уверены, что если человек искренне раскаивается в измене, то он никогда не обвиняет в этом своего партнера.

Более того, он готов идти на уступки, ждать, делать все, чтобы его простили. Самое главное для примирения - это восстановить доверие, а это долгий и сложный процесс.