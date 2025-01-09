Путь от страха к радости: как программы Фонда Ахметова помогают детям пережить войну

В конце декабря 15-летняя Валерия, пережившая тяжелые времена в оккупации, приняла участие в праздничном мероприятии, организованном Фондом Рината Ахметова в рамках традиционной Новогодней акции. Эта инициатива, которая является частью программы "Ринат Ахметов - Детям". За это время она охватила более 1,2 миллиона детей по всей Украине.

"В нашей семье трое детей, мы все здесь, на этом празднике, чувствуем себя счастливыми. Это день, который наполнил нас всех искренней радостью. Я очень благодарна, что у меня, и у многих детей из Украины, которые находились в горячих точках, или имеют какие-то проблемы со здоровьем в результате войны, есть возможность оздоровиться и получить хорошие эмоции. Это действительно важно, потому что сейчас такие моменты радости - редкость. Спасибо Фонду Рината Ахметова за заботу и тепло, которое вы дарите", - говорит Валерия.

Семья Валерии - из Энергодара Запорожской области, временно оккупированного города. После сложного периода жизни в оккупации, они уже полтора года живут в Киеве. Один из самых страшных моментов начала войны Валерия помнит до сих пор. К ней домой пришли 6 вооруженных военных, которые расспрашивали ее о папе, о школе.

Этот опыт долго оставался болезненной темой для девушки. Но участие в программе фонда "Мирный отдых детям Украины" стало началом ее психологического восстановления.

"В Блогер Кэмпе я работала с психологом Ольгой. Она очень помогла мне справиться с этим воспоминанием. Мы об этом много разговаривали, и теперь я вспоминаю те события спокойнее. Это очень важно для меня, потому что раньше я все время думала об этом моменте и не могла его отпустить", - рассказывает Валерия.

Кроме Блогер Кэмпа, программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают детей, чье детство было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь фонда охватила более 5 млн детей.