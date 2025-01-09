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Путь от страха к радости: как программы Фонда Ахметова помогают детям пережить войну

Четверг 09 января 2025 20:44
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Путь от страха к радости: как программы Фонда Ахметова помогают детям пережить войну Путь от страха к радости: как программы Фонда Ахметова помогают детям пережить войну (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В конце декабря 15-летняя Валерия, пережившая тяжелые времена в оккупации, приняла участие в праздничном мероприятии, организованном Фондом Рината Ахметова в рамках традиционной Новогодней акции. Эта инициатива, которая является частью программы "Ринат Ахметов - Детям". За это время она охватила более 1,2 миллиона детей по всей Украине.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

"В нашей семье трое детей, мы все здесь, на этом празднике, чувствуем себя счастливыми. Это день, который наполнил нас всех искренней радостью. Я очень благодарна, что у меня, и у многих детей из Украины, которые находились в горячих точках, или имеют какие-то проблемы со здоровьем в результате войны, есть возможность оздоровиться и получить хорошие эмоции. Это действительно важно, потому что сейчас такие моменты радости - редкость. Спасибо Фонду Рината Ахметова за заботу и тепло, которое вы дарите", - говорит Валерия.

Семья Валерии - из Энергодара Запорожской области, временно оккупированного города. После сложного периода жизни в оккупации, они уже полтора года живут в Киеве. Один из самых страшных моментов начала войны Валерия помнит до сих пор. К ней домой пришли 6 вооруженных военных, которые расспрашивали ее о папе, о школе.

Этот опыт долго оставался болезненной темой для девушки. Но участие в программе фонда "Мирный отдых детям Украины" стало началом ее психологического восстановления.

"В Блогер Кэмпе я работала с психологом Ольгой. Она очень помогла мне справиться с этим воспоминанием. Мы об этом много разговаривали, и теперь я вспоминаю те события спокойнее. Это очень важно для меня, потому что раньше я все время думала об этом моменте и не могла его отпустить", - рассказывает Валерия.

Кроме Блогер Кэмпа, программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают детей, чье детство было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь фонда охватила более 5 млн детей.

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