Шлях від страху до радості: як програми Фонду Ахметова допомагають дітям пережити війну

Наприкінці грудня 15-річна Валерія, яка пережила важкі часи в окупації, взяла участь у святковому заході, організованому Фондом Ріната Ахметова в рамках традиційної Новорічної акції. Ця ініціатива, яка є частиною програми "Рінат Ахметов - Дітям". За цей час вона охопила понад 1,2 мільйона дітей по всій Україні.

"У нашій родині троє дітей, ми всі тут, на цьому святі, почуваємося щасливими. Це день, який наповнив нас усіх щирою радістю. Я дуже вдячна, що в мене, і в багатьох дітей з України, які перебували в гарячих точках, або мають якісь вади зі здоров’ям внаслідок війни, є можливість оздоровитися і отримати гарні емоції. Це справді важливо, бо зараз такі моменти радості - рідкість. Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за турботу і тепло, яке ви даруєте", - каже Валерія.

Родина Валерії - з Енергодару Запорізької області, тимчасово окупованого міста. Після складного періоду життя в окупації, вони вже півтора року живуть у Києві. Один із найстрашніших моментів початку війни Валерія пам’ятає досі. До неї додому прийшли 6 озброєних військових, які розпитували її про тата, про школу.

Цей досвід довго залишався болючою темою для дівчини. Але участь у програмі фонду "Мирний відпочинок дітям України" стала початком її психологічного відновлення.

"У Блогер Кемпі я працювала з психологинею пані Ольгою. Вона дуже допомогла мені впоратися з цим спогадом. Ми про це багато розмовляли, і тепер я згадую ті події спокійніше. Це дуже важливо для мене, бо раніше я весь час думала про цей момент і не могла його відпустити", - розповідає Валерія.

Окрім Блогер Кемпу, програма "Рінат Ахметов - Дітям" реалізує проєкти, які всебічно підтримують дітей, чиє дитинство було відібрано через російську агресію.

Завдяки програмі маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога фонду охопила понад 5 млн дітей.